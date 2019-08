5 remedii naturale pentru migrene

Durerea provocată de migrene te poate face să nu dormi sau să te simți rău toată ziua. Nu apela doar la analgezice, ci testează și soluțiile naturale fără efecte secundare.

Plantele pot fi la fel de utile pentru a trata migrenele, iar efectul lor este de lungă durată pentru că le poți utiliza frecvent, fără să ai parte de manifestări nedorite. În plus, remediile naturale favorizează crearea unui echilibru intern și prevenirea durerilor de cap care nu te lasă să te bucuri de tot ceea ce te înconjoară.



Iată ce plante acționează eficient pentru a combate migrenele:



1. Scoarța de salcie

Dacă vrei să scapi rapid de durerile de cap apelează cu încredere la scoarța de salcie. Potrivit specialiștilor, dozele ridicate din acest remediu natural au un efect aproape instant asupra migrenelor. Poți cumpăra scoarța de salcie sub formă de capsule sau ceai. Deși stopează rapid disconfortul resimțit trebuie să știi că scoarța de salcie maschează mai degrabă durerea și nu este un antidot. Pentru a obține rezultatele cele mai bune este indicat să o combini cu o altă plantă medicinală care tratează cauza durerii de cap.

Poți folosi acest remediu de fiecare dată când ai nevoie să-ți revii rapid și ai foarte multe lucruri de rezolvat. Merită să ai suplimentul mereu acasă sau la birou pentru a preveni agravarea durerilor de cap care se manifestă pe neașteptate.



2. Mușețelul

Dacă îți place să bei ceai probabil că ai auzit deja de efectul de relaxare al ceaiului de mușețel. Dacă simți că te copleșește îngrijorarea sau ești sub presiune este foarte util să bei o ceașcă de ceai de mușețel. Calmează rapid anxietatea, reduce agitația și are un efect antiinflamator asupra întregului organism. Tratează durerile de cap prin neutralizarea cauzei declanșatoare și le face să apară din ce în ce mai rar dacă bei o ceașcă în fiecare zi. Acest ceai nu are nicio restricție legată de vârstă și poate fi consumat inclusiv de copii.



3.

Spre deosebire de ceaiul de mușețel, ginkgo biloba nu este recomandat decât pentru persoanele de vârsta a treia. Dacă persoanele tinere vor folosi acest remediu durerile de cap se vor înrăutăți. Remediul poate fi luat sub formă de capsule sau poate fi adăugat în ceai. De asemenea, poate deveni un ingredient util în cadrul budincilor, terciului de ovăz sau smoothie-urilor. Ginkgo biloba este un analgezic natural foarte eficient dacă ai vârsta adecvată pentru a-l utiliza.



4. Spilcuța

Este unul dintre cele mai bune remedii pentru migrenele frecvente. Reface starea de calm și diminuează nivelul de stres. Poate fi consumată ca atare sau se poate adăuga planta în ceai. Nu numai că reduce și elimină treptat durerile de cap, dar le poate preveni dacă o consumi în zilele în care știi sigur că vei avea un program foarte încărcat sau dacă nu ai dormit bine în noaptea precedentă.În cazul în care suferi de migrene în fiecare zi specialiștii îți recomandă să consumi spilcuța cât mai des, în ceai sau la mesele principale. După o lună vei observa beneficiile.



5. Menta

În mod tradițional menta este un ingredient de bază în cadrul produselor destinate înfrumusețării tenului, dar este și un remediu cu efect rapid împotriva temutelor migrene. Poți prepara ceai de mentă pentru a-l bea în momentele în care te simți stresat sau poți face comprese în zona tâmplelor pentru un efect imediat. De asemenea, poți adăuga 2-3 picături de ulei esențial de mentă în apă fierbinte pentru a inhala vaporii degajați. Mirosul plăcut te va revigora și te va ajuta să-ți redobândești liniștea interioară de care ai nevoie.