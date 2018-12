Cum decorezi casa și bradul de Crăciun pentru un efect senzațional. Sfaturile designerului de interior Natalia Berezovskaia

Despre tendințele pe 2018 în materie de decorațiuni de Crăciun și până la sfaturi pentru alegerea celui mai potrivit decor pentru căminul tău, ne povestește astăzi designerul de interior - Natalia Berezovskaia, într-un interviu plin cu informații prețioase pentru toți iubitorii acestei perioade a anului.

Cu siguranță casa ar trebui să aibă o notă mai glamour, cu decoruri din care detaliile aurii, cromate sau argintii nu ar trebui să lipsească. De câțiva ani se pune un mare accent pe tendințe nu numai în lumea modei, dar și în cea a designului de interior. De aceea, tot ceea ce înseamnă culori, materiale, efecte sunt preluate și adaptate și în amenajările de interior. Astfel, anul acesta, Crăciunul va fi sclipicios, indiferent dacă stilul ales este unul clasic, Art Deco sau Scandinav. Vom avea elemente prețioase, precum panglici din catifea sau flori artificiale și chiar imprimeuri sau forme ale decorațiunilor mai atipice: tropicale, animal print sau imitație marmură.Ca și într-o amenajare interioară, este important cum alegem culorile și cât de multe să fie acestea. Regula spune că trebuie să combinăm cel mult trei culori, dar putem veni și cu mai multe nuanțe dintr-o culoare. Astfel, 60% va fi culoarea neutră sau, în cazul nostru, baza decorului (de exemplu verde, adică bradul, ghirlandele sau coronițele) care se va completa cu 30% de culoare mai intensă (ex. roșu, albastru, lila etc) și, la final, un 10% de accent (auriu, argintiu, poate chiar alb sau de ce nu o culoare foarte aprinsă pentru un efect mai special). Ca și recomandare: anul acesta încercați să faceți combinații mai contrastante: roz pastel cu negru sau gri, alb cu bleomarin închis etc.Experimentați! Acesta este primul sfat. Adaugați-i mai multă culoare intensă cu ajutorul unor pene vopsite sau a unor funde cu imprimeu tip animal print, globuri care imită marmura neagra sau albă, fulgi de zăpadă sau stele supradimensionate (dar aici depinde și dimensiunea bradului - dacă vă permite să le agățați pe acesta; dacă nu, le puteți atârna de lămpi, mânerele mobilierului, uși etc.)Da, decorul supradimensionat este în tendințe și nu ar trebui să fie mai mare față de ¼ din dimensiunea bradului, altfel va arăta disproporționat. Însă, dacă nu decorăm un brad (fie acesta natural sau artificial), atunci aceste proporții pot varia în funcție de locul unde le amplasăm.În viziunea mea, bradul și casa ar trebui decorate și în funcție de stilul locuinței. Nu aș vedea un brad clasic, opulent, într-o amenajare scandinavă, dar nici un brad unde decorul aproape lipsește într-o amenajare contemporană sau Shabby Chic. Nu cred că este cazul să vă fac un training al stilurilor de interior, dar pot să vă recomand să adoptați stilul decorului de Crăciun, ținând cont atât de amenajarea casei voastre (ce am și spus mai sus), un pic din tendințele actuale (asta în ideea să mai diversificați în fiecare an decorul), cât și de preferințele voastre. Până la urmă, Crăciunul este sărbătoarea când vă petreceți timpul cu familia și cu cei dragi, deci trebuie să vă simțiți bine. Dacă știți că ceva vă place și vă face mai fericit, optați pentru acel lucru.Important: ca să nu dați greș în alegerea decorului, documentați-vă înainte să-l achiziționați sau cereți sfatul unui consultant de la magazinul specializat.Lumina! Poate nu sunteți adeptul sărbătorilor clasice sau evitați în fiecare an aglomerația la alegerea bradului sau la raionul de decorațiuni.În această situație, prin lumini puteți crea orice fel de atmosferă și efect doriți. În plus, le puteți refolosi în fiecare an sau chiar și în timpul anului. De exemplu, ghirlandele luminoase. Cu acestea puteți împodobi bradul, decora geamul, crea un brad pe perete dintr-un singur fir de LED, le puteți atârna de lustră, înfășura coronițele sau ghirlandele din crengi de brad, le puteți pune în interior sau afară. Posibilități nelimitate!Sper ca sfaturile mele să vă ajute la alegerea celui mai potrivit decor de Crăciun și să aveți sărbători frumoase!Natalia Berezovskaia este designer de interior si co-founder al studioului de design Creativ Interior, un concept inspirational care aduce pe piata din Romania idei si propuneri de amenajare unice pentru industria HoReCa si spatii comerciale. Fire efervescenta si plina de viata, Natalia este si creatoarea blogului The Famous Design, locul unde impartaseste oamenilor viziunea ei despre designul de interior si investitiile inteligente in amenajarile de interior.