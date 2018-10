Vrei să decodifici comportamentul pisicii tale? Dacă interpretezi corect reacțiile ei vei înțelege mai rapid ce vrea să-ți spună pisica ta, chiar dacă nu poate vorbi.

Îți dorești uneori să poți vorbi direct cu pisica ta când nu înțelegi ce i se întâmplă? Ei bine, câteva tipuri de reacții îți pot da indicii cu privire la ce ar trebui să faci. Dacă te întrebi ce vrea să-ți spună pisica ta fii sigură că și ea și-ar dori să înțelegi dintr-o privire ce îi place și ce lucruri ar prefera să le eviți. Pisicile au o privire fascinantă și sunt foarte jucăușe, dar au și momente când preferă să fie independente și nu vor neapărat să fie mângâiate sau răsfățate. Precis vrei să-i dai tot ce e mai bun și să te asiguri că este sănătoasă, așa că nu strică să iei în considerare și preferințele animalului tău de companie, chiar dacă unele tipuri de comportament apar într-un moment mai puțin potrivit.



Iată ce ar vrea să-ți spună pisica ta:



1. Te rog nu mă deranja când dorm pe laptop sau pe tastatură

Spui mereu că vrei să lucrezi și mă împingi, dar eu știu ce vrei să faci de fapt: să te uiți la videoclipuri cu pisici! În plus, trebuie neapărat să dorm aproape de tine, iar căldura computerului chiar îmi place. Temperatura lui este cu 20 de grade mai ridicată decât cea a corpului tău. Data viitoare poate mă lași să stau 20 de minute în plus pe laptop.



2. Nu îmi face mereu poze

Am văzut că de fiecare dată când suntem împreună apare și telefonul tău și începi să faci multe poze cu mine. Uneori îmi arăți o jucărie ca să faci o poză reușită, dar după aceea nu o primesc. Nu mi se pare corect ... În plus, dacă vrei să faci atâtea poze poate te joci mai mult și cu mine. Flash-ul aparatului nu îmi afectează sănătatea oculară, dar poate produce o strălucire neobișnuită a ochilor pentru că am un strat de celule ultra-reflective pentru a vedea mai bine pe întuneric.



3. Nu mă mângâia pe burtică

Credeai că atunci când îmi arăt burtica vreau să fiu mângâiată? De fapt, este un gest defensiv. Le arăt dușmanilor că am ghearele pregătite de atac. De asemenea, poate nu am chef să mă cert cu nimeni și pur și simplu mă întind ca să mă relaxez. Oricum, nu atinge burtica decât dacă îți fac semn cu lăbuța.



4. Lasă-mă să îmi ascut gheruțele

La fel cum tu îți tai unghiile și le pilești, și eu trebuie să îmi întrețin gheruțele. Atunci când zgârii ceva și mi le ascut elimin stratul de celule moarte și mă simt mult mai bine.Există și alte două explicații pentru ascuțitul gheruțelor. În primul rând îmi marchez teritoriul pentru că lăbuțele elimină un miros specific și este și o ușoară gimnastică. Trebuie să fiu fină și grațioasă.



5. Mă pot spăla singură, mulțumesc

Cecetătorii au concluzionat că noi, pisicile, nu vrem să înotăm sau să ne udăm pentru că de când am fost domesticite de oameni, în urmă cu 5.000 de ani, am fost protejate de zăpadă și ploaie de stăpânii noștri. În plus, blănița mea se usucă greu și e foarte neplăcut să stau udă mult timp. Îmi place să dețin controlul și să simt solul sub lăbuțe, în loc să plutesc în apă fără să știu ce se va întâmpla în continuare. Dar cine are nevoie de baie sau duș? Eu nu. Mă descurc și singură pentru a mă spăla și a fi mereu pufoasă și curată. Chiar dacă nu vreau să fiu aruncată în apă, te rog să îmi dai mereu apă de băut și să îmi schimbi bolul în fiecare zi.



6. Miaun ca să-ți spun ceva clar, dar dacă încerci să mă imiți, să știi că nu începi să vorbești limba mea

Pot să miaun în mai mult de 10 feluri, până și oamenii de știință sunt de acord cu asta.Când sunt pui de obicei voi mieuna pentru a vorbi cu mama, iar după ce cresc voi mieuna numai pentru a vorbi cu oamenii. Dacă vreau să comunic cu alte pisici voi folosi alte sunete. Dacă ești foare apropiată de mine vei înțelege cum sună un „miau” care înseamnă că mi-e foame, că mă doare ceva, că m-am supărat sau că sunt speriată. Când miauni și tu spre mine, să știi că nu înțeleg ce vrei să îmi spui, chiar dacă îți recunosc vocea.



7. Îți umpli casa de fire interesante, dar țipi la mine când le rod. Nu e corect!

Îmi place să rod fire din plastic, așa că e mai bine să iei măsuri pentru a mă proteja în cazul firelor cu energie electrică. Pune-le deoparte pe cele pe care nu le folosești, într-o cutie etanșă, iar pentru celelalte adaugă un înveliș izolant. Poți încerca și să le stropești cu ceva amar, dar nu exagera pentru că ar putea să imi facă rău dacă este vorba despre uleiuri esențiale. Dacă vezi că în ciuda măsurilor pe care le-ai luat continui să rod cablurile, nu te supăra pe mine, ci du-mă la veterinar. S-ar putea să am probleme cu dantura.