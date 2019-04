Câinele tău nu este chiar un geniu, conform studiilor

Studiul a constatat că prietenii patrupezi ai oamenilor sunt destul de obișnuiți la nivel cognitiv în comparație cu alte carnivore, animale domestice. Nu există nicio excepție pentru câinele tău. Însă nu este surprinzător faptul că nu crezi asta. Iată de ce nu este chiar un geniu câinele tău!

Întâlnim tot felul de povești excepționale, anecdote ale oamenilor cu privire la câinii lor și la abilitățile lor de a le citi mintea, cărți cu titluri legate de inteligența câinilor etc. Studiile de caz contribuie la percepția conform căreia câinii au o inteligență neobișnuită. Un alt motiv pentru care credem că un câine este inteligent este modul în care ne vedem pe noi. Atunci când oamenilor li se cere să se evalueze pe trăsături precum inteligența, aceștia tind să dea ratinguri peste medie. Efectul Lake Wobegon se extinde la animalele de companie. Într-un studiu publicat în Basic and Applied Social Psychology , cercetătorii au analizat 137 de stăpâni de animale de companie și animalele lor, pe baza unei serii de trăsături. Rezultatele au arătat că oamenii și-au evaluat animalele de companie ca fiind peste medie pentru trăsăturile dorite și sub medie pentru trăsăturile nedorite.