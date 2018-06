8 idei de gustări hrănitoare cu avocado. Combinații la care nu te-ai fi gândit

O jumătate de avocado se poate transforma într-un adevărat răsfăț culinar dacă știi ce ingrediente să combini. Descoperă cele mai bune gustări hrănitoare cu avocado!

Nu cred că te-ai gândit să combini avocado cu mango, cocos și nuci macadamia! Nici nu cred că l-ai asociat vreodată cu morcovi, chimen și fistic … După cum vezi există o mulțime de combinații pe care le poți face cu avocado astfel încât să obții gustări hrănitoare.

Un lucru de care trebuie să ții cont înainte de pregăti aceste gustări este acela că trebuie să folosești întotdeauna un avocado bine copt și moale. Dacă preferi ca fructul să fie cremos, atunci alege avocado Haas.

Soiul Haas avocado a început să fie ușor de găsit și la noi în țară. El are o dimensiune medie, are coaja maronie, fiind mult mai cremos. Este cel mai bun pentru guacamole sau un toast cu avocado. În schimb, celălalt soi de avocado Florida este mai mare, nu are o consistență atât de cremoasă și este mai potrivit pentru sandvișuri sau salate.





Ca să te asiguri că ai ales un avocado bun trebuie să îndepărtezi codița, iar dacă în interior observi o culoare verde-gălbuie atunci fructul este copt.Nu cumpăra un avocado dacă observi că este maroniu după ce ai îndepărtat codița.





În cazul în care nu găsești întotdeauna un avocado bine copt, poți să folosești un truc care-i grăbește coacerea. Cea mai bună soluţie pentru a obţine un avocado copt şi moale este aceea de a-l pune într-o pungă de hârtie (sau ziar) alături de o banană sau un măr. Se sigilează bine punga şi se lasă 2-3 zile la temperatura camerei, după care te poţi bucura de savoarea şi textura untoasă a unui avocado copt.





Păstrează întotdeauna jumătatea cu sâmburele în ea, stropește cu puțină zeamă de lămâie și pune-o într-o caserolă ermetică alături de o jumătate de ceapă. Astfel vei preveni oxidarea fructului de avocado. Iar cealaltă jumătate folosește-o în aceste combinații inedite pe care le poți face în funcție de gusturile tale!