Fenomenul déjà vu, elucidat: Cine nu a trăit aşa ceva are probleme cu memoria

Cercetătorii au elucidat misterul fenomenului déjà vu. Ei spun că acesta e un mecanism prin care creierul îşi verifică amintirile, iar persoanele care nu au trăit aşa ceva au probleme cu memoria.

Ţi s-a întâmplat să simţi în mod inexplicabil că ai mai trăit cândva unele clipe sau că ai mai văzut înainte figura unei persoane străine? Acesta este un déjà vu, iar oamenii de ştiinţă susţin că au găsit explicaţia misteriosului fenomen.



Toate scanările computerizate pe care o echipă de cercetare din Scoţia le-a analizat au arătat că o experienţă déjà vu este, de fapt, o metodă prin care creierul uman verifică dacă amintirile pe care le-a stocat sunt corecte. Asta înseamnă implicit că oamenii care nu au trăit măcar o dată în viaţă un astfel de episod au probleme cu memoria.



Akira O'Connor, de la University of St Andrews, a studiat mai multe scanări digitale ale creierului, realizate pe 21 de voluntari. Toţi au avut déjà vu după ce activitatea lor cerebrală a fost stimulată special. "Am făcut scanările în timp ce ei erau sub procedura care genera senzaţii legate de déjà vu. A fost pentru prima oară când oamenii s-au supus unui experiment în care au trăit déjà vu în timp ce creierul lor era analizat. Ne-a condus spre rezultate interesante", a scris cercetătoarea pe blogul ei.



O'Connor şi echipa ei au folosit anumiţi stimuli pentru a declanşa în laborator senzaţia de déjà vu, folosind o metodă creată de Josie Urquhart pentru declanşarea amintirilor false.

Subiecţilor li se citeau mai multe cuvinte cu sens comun - cum ar fi "pat", "pătură", "noapte", "vis" - însă lipsea cuvântul-cheie care le lega pe toate, în cazul de faţă "somn".Când voluntarul era întrebat ce cuvinte au auzit, ei tindeau să creadă că li s-a citit şi cuvântul "somn". Aceasta este o amintire falsă.Pentru a crea sentimentul de déjà vu, echipa i-a întrebat pe voluntari dacă au auzit vreun cuvânt care începea cu "s". Aceştia au răspuns că nu. Asta înseamnă că mai târziu, când au fost întrebaţi dacă au auzit cuvântul "somn", ei erau capabili să-şi amintească în mod corect că nu, dar în acelaşi timp, acest termen le suna cunoscut, pentru că le fusese sugerat.