Sync III - lentile monofocale îmbunătățite proiectate să relaxeze ochii într-o lume digitală

HOYA Vision Care Company, un actor cheie pe piața globală a lentilelor oftalmice, are plăcerea de a anunța lansarea Sync III, a treia sa generație de lentile monofocale optimizate, proiectate special pentru a elimina stresul ocular provocat de dispozitivele digitale și pentru a îmbunătăți confortul vizual pe tot parcursul zilei.De la telefoane smart, computere, tablete și până la televizoare și alte dispozitive, multe persoane petrec în medie între 8 și 10 ore pe zi privind un ecran digital. Expunerea prelungită la un ecran poate cauza simptome de stres ocular de dispozitivele digitale precum ochi iritați, vedere încețoșată dureri de cap și sensibilitate la lumină, chiar și după numai două ore. Trecerea de la un dispozitiv la altul și alte activități care implică vederea de aproape pot agrava situația, deoarece ochii nu au ocazia de a se odihni.Lentilele Sync III prezintă puterea pentru distanță adecvată utilizării de zi cu zi și o opțiune cu trei „zone de amplificare” în partea inferioară a lentilei, optimizate pentru modul în care pacienții își folosesc ochii în ziua de azi. Zona de amplificare prezintă o putere sporită, ceea ce ajută mușchii oculari să se relaxeze și să focalizeze mai ușor, reducând stresul ocular și îmbunătățind confortul vizual pe tot parcursul zilei. Orice persoană între 13 și 45 de ani care petrece două sau mai multe ore pe zi focalizând privirea pe ecrane digitale sau efectuând alte sarcini care implică vedere de aproape poate beneficia de puterea relaxantă a lentilelor Sync III.„Revoluția digitală a schimbat dramatic modul în care privim lumea, iar ochii noștri sunt supuși efectiv stresului,” spune Olga Prenat, optometrist și Director al Hoya Faculty. „În mare parte acest lucru se datorează faptului că ochii noștri nu sunt făcuți să petreacă perioade lungi de timp în fața ecranelor sau efectuând sarcini care implică vederea de aproape.Lentilele Sync III sunt. Cu atât mai mult, studiile noastre indică faptul că majoritatea utilizatorilor de dispozitive digitale nu au auzit de stresul ocular provocat de dispozitivele digitale și își consideră simptomele drept inevitabile. Prin urmare, educarea pacienților este crucială. Pe măsură ce viața noastră devine din ce în ce mai digitală, toți cei din domeniul opticii se vor confrunta cu cerințe noi de acest ordin.”„În același timp, recunoaștem că nu toți utilizatorii digitali sunt identici,” adaugă Maarten Brouwer, Expert în lentile, EMEA. „Din acest motiv am dezvoltat trei opțiuni de amplificare a puterii Sync III, pentru profiluri de utilizator diferite. Acestea oferă susținere pentru acomodare adecvată în funcție de vârsta pacientului, gradul de utilizare a dispozitivelor digitale și severitatea simptomelor de stres ocular din cauze digitale. Combinând îndelunga noastră experiență în sănătate oculară și proiectare a lentilelor cu o cunoaștere de ultimă oră a comportamentului uman, lentilele Sync III reflectă cunoștințele noastre despre modul în care oamenii conviețuiesc cu dispozitivele lor digitale. Ca urmare, am dezvoltat o lentilă care este perfect adaptată pentru a se adresa nevoilor utilizatorilor digitali din ziua de azi – și oferă specialiștilor în optică medicală o oportunitate ideală de a se diferenția pe piața deja aglomerată a lentilelor monofocale.”CaptainCook Research. Digital behaviour and digital eye strain. Hoya, April 2017, the Netherlands and USA.Ang, C. et al. „Taking the strain”. Optician. 05/2017, vol. 253, no. 6600, p. 25-28.