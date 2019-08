Scapa de stres la Baile Herculane

Stresul ne afecteaza pe fiecare dintre noi. El isi face aparitia in timp ce iti disciplinezi copii, la serviciu, cand ai mult de munca, sau in relatia de cuplu.

Stresul e peste tot, insa nu face rau intotdeauna. In doze mici, el te poate ajuta sa faci performanta sub presiune si te motiveaza sa depasesti toate obstacolele. Insa atunci cand functionezi in permanenta in „modul de urgenta”, mintea si corpul tau vor plati un pret.

Te simti depasita de tot ce te inconjoara, esti constant obosita si irascibila? E timpul sa iei masuri si sa iti aduci sistemul nervos din nou pe o linie dreapta. Cum? In ce fel? Lasa natura sa iti sara in ajutor, vino la Baile Herculane si bucura-te de toate bogatiile pe care ti le ofera aceasta statiune. Otilia Oprisan, medic balneolog in cadrul bazei de tratament Afrodita Resort&Spa spune:

„Asezata la doar 600 m de muntii Domogled, statiunea Herculane se bucura de o aeronizare naturala cu ioni negativi. Acest lucru te ajuta sa fii mai destinsa, sa dormi mai bine si sa gandesti mai limpede. Baile termale si cele sulfuroase iti vor completa starea de bine. Acestea diminueaza depresia si pesimismul si iti ofera o stare de liniste si comfort.

Corpul se va simti mai usor si mai relaxat, orice urma de tensiune este indepartata”.

Beneficiile apelor de la Baile Herculane sunt nenumarate. Pe langa combaterea stresului, ele mai trateaza afectiuni reumatice – degenerative, afectiunile respiratorii si ginecologice, cat si diabetul zaharat ( 15 miute petrecute in baia sulfuroasa scad glicemia). Ingerata, apa sulfuroasa ii poate ajuta pe cei supraponderali sa scada in greutate si trateaza afectiunile gastrice ( functioneaza in cazul gastritelor hipoacide - apa are efect coleretic si elimina ce e in surplus), stimuleaza colecistul lenes si ajuta bila sa circule mai bine.

Aplicata local, acestea trateaza afectiunile oftalmologice precum conjuctivitele si blefaritele, cat si pe cele dermatologice precum psoriazisul.

