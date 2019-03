Doctorița care face operații intra-uterine în România a ales kitul de celule stem LifeSolutions

Medicul specialist în obstetrică-ginecologie Ioana Drăgan, singura femeie din Româia care face operații intra-uterine în țara noastră, pregătește aducerea pe lume a primului ei copil, achiziționând kitul de celule stem de la LifeSolutions.

În viața personală, aceleași principii ca în cea profesională

Decizii pe care le poți lua o dată în viață

Stocarea celulelor stem – o decizie emoțională sau „cu viziune”?

Specializată în diagnoză materno-fetala la King’s College în Londra, medicul Ioana Drăgan a studiat sub supravegherea renumitului profesor Kypros Nicolaides, unul dintre pionierii medicinei materno-fetale. Doctorița a revenit în România pentru a aduce și în țara natală un know-how extrem de valoros și revoluționar: terapia fetală. Aflată acum în ipostaza de viitoare mămică, Ioana Drăgan aplică în viața personală aceleași principii ca în cea profesională - votul de încredere în terapiile revoluționare, mai exact în cele cu celule stem.„Mai sunt doar câteva săptămâni până la venirea micuțului nostru pe lume și chiar dacă lucrez in domeniu tot am emoții pentru ziua cea mare. Pe lista noastră am inclus și kitul de celule stem de la LifeSolutions - reprezentantul exclusiv al Vita34, cea mai mare bancă de celule stem din Germania, având peste 20 de ani experiență în domeniu! Am ales Life Solutions pentru sinceritatea și transparența lor, dar și pentru atuurile lor incontestabile, siguranța, experiența și calitatea germană! www.lifesolutions.ro !”, a scris doctorița pe contul personal de pe o rețea de socializare.Doctorița Ioana Drăgan (33 de ani) practică în România medicina materno-fetală la cele mai înalte standarde și cu aparatură de ultimă generație, în cadrul unei clinici private. Realizează în medie 15 intervenții intra-uterine pe an în România. Mulți viitori părinți pun preț pe sfaturile sale și vin de la mii kilometri distanță pentru a însuși indicațiile oferite sau pentru a primi o a doua părere medicală.Ioana Drăgan este specializată pe sarcini cu risc înalt și nașteri premature, înțelegând importanța pe care viața intra-uterină dar și cea de după naștere e marcată de decizii pe care le poți lua o dată în viață.Recoltarea de celule stem din cordonul ombilical este o astfel de decizie.Odată cu apropierea termenului, multe gravide se întreabă dacă să stocheze celulele stem ale bebelușilor este o decizie rațională sau emoțională. Dacă este vorba despre „aruncarea banilor pe fereastră” sau chiar alegerea corectă pentru un viitor sigur al copilului lor. Alegerea pe care un medic cu activități de pionoerat în țara noastră a făcut-o, și anume să achiziționeze kitul de celule stem de la LifeSolutions, este un argument puternic în favoarea stocării de celule stem la naștere.Odată stocate, aceste celule își pot dovedi utilitatea și eficiența în tratarea multor boli grave, cum ar fi diferite tipuri de leucemii, neuroblastom, anemie plastică, leziuni cerebrale, diabet juvenil, paralizie cerebrală.Medicina progresează, iar intervenții care păreau imposibile acum 20-30 de ani, se realizează astăzi cu succes.Cercetătorii sunt de părere că în următorii ani se vor înregistra progrese majore în ceea ce privește terapia cu celule stem. Alături de universități de renume, partenerul german al Life Solutions, banca Vita 34, cercetează și în acest moment posibile modalități de utilizare.Datorită proprietăților lor speciale, de a se putea diferenția în alte celule, există numeroase studii clinice care folosesc celulele stem în diferite maladii. Peste ani, cercetarea în domeniu va aduce tratamente revoluționare folosind aceste celule. Stocarea lor se poate dovedi, peste ani, decizia cu viziune care salvează și mai multe vieți decât se salvează în present cu ajutorul celulelor stem.