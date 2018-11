Cand si de ce apelam la micsorarea sanilor

Micsorarea sanilor, cunoscuta si sub denumirea de reductie mamara, este o procedura chirurgicala ce consta in inlaturarea grasimii mamare, a tesutului glandular si a pielii in exces, cu scopul de a aduce sanii la niste proportii rezonabile cu corpul pacientei sau pentru a ameliora disconfortul creat de sanii cu volum exagerat.

Aceasta procedura a fost intalnita la multe vedete de la Hollywood, printre care Scarlett Johanson si Queen Latifah, ambele acuzand disconfort. In lumea sportului, este binecunoscut cazul Simonei Halep, care a ales aceasta operatie pentru o dinamica superioara atunci cand loveste mingea de tenis.





Cand apelam?



Aceasta marime excesiva a sanilor, numita si macromastie, poate genera inconveniente in primul rand din cauza greutatii. Durerea resimtita de paciente genereaza dificultate in executarea chiar si a unor miscari banale, tulburari ale somnului si asociaza un stres emotional. De asemenea, sub san, unele paciente prezinta o iritatie cauzata de marimea excesiva.



Ce presupune?



Operatia implica automat si un usor lifting la nivelul sanilor. De aceea, este necesar sa mentionam ca va exista o cicatrice post operatorie. Pentru ca aceasta sa nu se agraveze, trebuie evitati stimuli precum radiatiile UV si caldura excesiva. Desi aceasta procedura se adreseaza in principal persoanelor care sufera de efectele nedorite ale macromastiei, aceasta procedura se poate adresa fara probleme inclusiv pacientelor nemultumite de aspectul sanilor. Trebuie remarcat ca, in cazul pacientelor care trec pragul clinicii, proportia celor care doresc micsorarea sanilor este semnificativ mai mica decat cea a pacientelor care doresc marirea acestora.



Pentru a beneficia de operatie, pacienta trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, printre care:



• sa fie sanatoasa clinic

• asteptarile legate de rezultatul final al operatiei sa fie realiste

• preferabil sa fie nefumatoare sau sa reduca numarul de tigari / sa renunte la fumat

• durerile spatelui, gatului si umerilor sa aiba drept cauza macromastia si nu alta afectiune



De asemenea, trebuie mentionat ca inainte de operatie este absolut necesar ca pacienta sa efectueze o serie de analize indicate de catre chirurgul plastician.

Totusi, aceasta procedura nu se adreseaza numai persoanelor de sex feminin. Exista si in randul barbatilor o afectiune denumita ginecomastie. Practic, sanii acestora sunt anormal de mari. Mecanismul aparitiei acestei afectiuni este unul hormonal si poate aparea la nastere (din cauza hormonilor materni), la pubertate sau la batranete.RecuperareaRecuperarea post procedura implica repaus. Se recomanda ca pacienta sa isi ia o saptamana sau doua libere in acest sens. Persoanele active din punct de vedere fizic trebuie sa se abtina de la efort intens minim o luna. Se recomanda sa se poarte bluze/ tricouri largi, sutien soft, fara efect de push up. De asemenea, pe perioada repausului, este indicat ca pacienta/pacientul sa aiba la indemana telefonul, tableta, reviste etc. Astfel, nu va fi nevoit/a sa faca miscari bruste sau de intindere care pot genera complicatii. Este de o importanta deosebita sa se tina cont de controalele stabilite de catre chirurg, atat pentru a inspecta cum decurge recuperarea cat si pentru schimbarea pansamentelor si inlaturarea firelor de sutura daca este cazul.



De asemenea, dupa operatie este normal sa se resimta o stare de oboseala si usoare doreri in zona sanilor.



Postoperator, chirurgul va recomanda antibiotice pentru a preveni riscul aparitiei unei infectii.

Cu toate acestea, este obligatoriu ca pacienta sa anunte medicul la cel mai mic semn de infectie, inclusiv febra.Respectarea indicatiilor va determina un tratament reusit, cu riscuri minime pentru pacient.In concluzie, operatia de micsorare a sanilor poate fi efectuata atat din motive strict estetice, cat si functionale si se adreseaza atat barbatilor, cat si femeilor. Odata ce criteriile pentru efectuarea acesteia sunt indeplinite, nu mai este decat un pas pentru a avea corpul pe care vi-l doriti.



Dr. Andrei Gregorian, Manager Clinica Estetica