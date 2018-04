Cum a fost la SPRING FASHION GALA 2018

Miercuri, 25 Aprilie 2018, a avut loc SPRING FASHION GALA, un eveniment organizat de Manifesto Events&PR şi Alin Gălăţescu, în cadrul ParkLake Shopping Center, o locație care iese din tipar prin frumusețea cadrului natural și a arhitecturii impresionante.

Cei peste 300 de invitaţi prezenţi dintre care vedete, jurnalişti, bloggeri de modă şi iubitori de frumos au putut admira cele mai recente colecţii ale celor 9 branduri consacrate pe plan naţional, dar şi internaţional. Designerii şi brandurile prezente pe podiumul Spring Fashion Gala au fost: Agnes Toma I Diana Caramaci I L'Atelier Couture by Loredana Ciangău I Montiago by Liliana Fenechiu I Nicoleta Negură I Rita Mureșan I Seila Gurdal I SHAKARA by Alina Enache I Tezyo by Otter Distribution



Am putut remarca în cadrul galei o mulțime de persoane publice: Gina Pistol și Diana Dumitrescu, care au defilat pe podium pentru Diana Caramaci, Simona Pătruleasa, care a defilat pentru Nicoleta Negură, Ramona Dumitrescu (PRO FM), care a defilat pentru L'Atelier Couture by Loredana Ciangău, iar în public am putut observa câteva nume nelipsite de la evenimentele mondene: Brigitte Năstase, Ozana Barabancea, Cristina Spătar, Adela Diaconu, Anna Roman, Anda Călin, Dana Gont (Digi 24), Livia Graur (Prima TV) s.a.



Evenimentul a fost prezentat de Cosmina Păsărin, o prezență cu adevărat ecletică în spațiul monden românesc: “Mă bucur tare mult că mi s-a oferit oportunitatea de a fi gazda unei noi ediții Spring Fashion Gala. Ca de fiecare dată, mă simt foarte bine să lucrez cu echipa Manifesto Events și Alin Gălățescu. Totodată, m-am bucurat tare mult că extrem de mulți oameni au răspuns din nou acestei invitații și am reîntâlnit foarte mulți oameni dragi. Abia aștept următoarea ediție, din vara – Summer Fashion Gala.”



"SPRING FASHION GALA aduce mai aproape creațiile unora dintre cei mai inspirați designeri români de publicul lor, construiește un real eveniment profesionist: creație vestimentară de valoare, mass media importantă, personalități inspiraționale, transpune viziunile designerilor în niște imagini încărcate de expresivitate, realizate în mediu optim, perfecte pentru exprimarea ulterioară a acestora în toate mediile lor de influență/expresie.

Iată cum un eveniment ca SPRING FASHION GALA 2018 contribuie complex la dezvoltarea Modei Românești în Sec XXI.”, ne declara Alin Gălățescu.



Spring Fashion Gala face parte din conceptul All Seasons Fashion Gala și reprezintă un cumul de evenimente de modă multibrand inedite, prin alegerea unei tematici care provine din natură și reunește cele patru diviziuni ale anului – anotimpurile: “Ideea de a crea un proiect care să îți dea senzația că sărbătorești fiecare anotimp printr-o gală ne-a venit în mod natural. Este o noutate și în același timp o tradiție, prin care, începând de anul trecut sărbătorim Primăvara prin Spring Fashion Gala, Vara prin Summer Fashion Gala și Toamna & Iarna prin Evening Fashion Gala.

Fiecare gală este gândită și creată pentru a oferi publicului experiențe inedite, răsfățând astfel toate cele cinci simțuri: pentru Spring Fashion Gala, simțul vizual a fost identificat prin alegerea unei locații care iese din tipar prin frumusețea cadrului natural sau cel olfactiv prin arome artizanale 100% românești expuse în cadrul evenimentului. Și nu în ultimul rând e vorba despre oameni, acei oameni care se bucură, socializează și se inspiră din aceste evenimente.”, ne spun organizatorii.





Credit Photo: ONX MEDIA

Emanuell Mkhallalati