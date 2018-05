Volum si personalitate pentru parul fin si subtire

Parul fin si subtire este cel mai afectat de lipsa volumului.

Cu o tunsoare potrivita, care sa urmareasca miscarea naturala a parului, aceasta problema poate fi ameliorata, insa produsele de styling sunt cele care dau cele mai bune rezultate.



Mai multa amploare si personalitate pentru coafura ta, cu spuma Expand It de la Londa Professional. Aceasta are o consistenta cremoasa, care asigura un aspect bogat si fixare de pana la 24 de ore. De asemenea, produsul protejeaza impotriva caldurii. Nu incarca si nu ingrasa parul.

Stilistii Londa Professional recomanda ca atunci cand usuci parul cu foehnul, sa o faci stând cu capul în jos. Vei avea parte de si mai mult volum.

Expand It – 24 de ore de volum, marca Londa Professional.



Pret: 39 lei