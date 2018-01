Reguli de respectat pentru o manichiura rezistenta

O manichiura care rezista mai mult de cateva zile? Ei bine, afla ca nu este o misiune imposibila, ne asigura expertii.

Afla cum poti pastra prospetimea lacului de unghii cat mai mult cu ajutorul catorva reguli simple de ingrijre.O manichiura impecabila are un aspect natural si proaspat. Culorile lucesc precum matasea si sunt rezistente. Daca vrei sa previi craparea si deteriorarea lacului de unghii, este important sa acorzi o atentie speciala unghiilor tale intre vizitele la salon.Jessica Vartoughian, fondatoarea Jessica Cosmetics, iti dezvaluie care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a extinde viata fiecarei manichiuri.1. Protejeaza-ti unghiile! A doua zi dupa sedinta de manichiura, aplica un strat de sigilare Top Priority, pe si sub unghie. Nu uita sa sigilezi bine marginile!2. In fiecare seara, maseaza zona cuticulelor cu uleiul Phenomen Oil sau emolientul Nourish Therapeutic Cuticle Formula pentru o hidratare intensiva si pentru a imbunatati aspectul acestora.Impinge usor cuticulele cu ajutorul unui betisor din lemn de portocal sau de trandafir infasurat in vata.Hidratarea ramane factorul cel mai important pentru a avea niste cuticule subtiri, delicate, care sa nu necesite indepartare.3. Aplica un strat subtire de basecoat mai intai pe varful unghiei si chiar sub ea, apoi pe toata suprafata. Daca unghiile sunt foarte subtiri, moi sau exfoliate, poti aplica 2 straturi de basecoat.4. Odata la 3-4 zile de la sedinta de manichiura, reaplica cate un strat de lac Custom Colour si Brilliance High Gloss Finisher, urmate de o picatura de Quick Dry pentru a impiedica patarea unghiilor.