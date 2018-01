Ivana Chubbuck Acting School – programul care a garantat succesul multor nume mari de la Hollywood – începând cu luna martie, în București

Celebra profesoara și trainer în actoriei și dezvoltare personală de la Hollywood, Ivana Chubbuck, va deschide porțile unei școli de actorie în București în perioada Martie – Mai 2018.

Ivana Chubbuck – faimoasa autoare a celebrei metode The Chubbuck Technique, răspândită și utilizată cu succes la nivel global – și Magnolia Acting Studio, colaborează în scopul oferirii persoanelor interesate de performanță și excelență în domeniul actoriei un program intensiv de training de trei luni. Aceste trei luni intense vor fi concluzionate de un Masterclass de două zile sustinut chiar de Ivana Chubbuck în stilul ei unic și inspirațional. Charlize Theron, Halle Berry, Brad Pitt, James Franco, Jake Gyllenhaal, Sylvester Stallone, Jim Carrey și John Voight sunt doar câteva nume care au câștigat Oscar-ul sau au fost nominalizate la Oscar și care au beneficiat direct de tehnica Ivanei Chubbuck.Ivana Chubbuck Acting School in Bucharest reprezintă o oportunitate nu doar pentru cei pasionați de actorie, dar și pentru antreprenori și manageri care sunt interesați de propria dezvoltare, care își doresc performanță și vor să devină cea mai bună versiune a lor indiferent de domeniul în care activează.Astfel, programul se va baza pe cartea bestseller a Ivanei Chubbuck, The Power of the Actor, una din cărțile care a staționat în top zece cele mai bune cărți în Los Aangeles Timessăptămâni întregi. Cartea servește ca manual în numeroase școli și universități din întreaga lume.David Lipper, celebrul actor american și asociatul Ivanei de peste 20 ani, va fi cel care va iniția participanții acestui program în tehnica Ivana Chubbuck în București, pe parcursul a trei luni (Martie – Mai 2018). De asemenea, tot el va fi cel care îi va pregăti intensiv pe participanți și îi va alege pe cei mai buni care vor participa la Masterclassul de doua zile predat de Ivana Chubbuck la sfârșitul lunii mai – două zile de training care vor fi extrem de intense, motivaționale și inspirationale.‘’Sunt foarte entuziasmată și dornică să lansez această școală în București alături Magnolia Acting Studio. Iubesc această țară șiîn special oamenii de aici, care m-au ajutat să învăț mai multedespre cultura și obiceiurile locale. Bucureștiul este un oraș deosebit care nu ezită să mă surprindă de fiecare dată când revin. Sunt mandră și onorată că David Lipper va fi cel care va predatehnica mea, întrucât nu doar că a fost profesorul acestei tehnicipentru mulți ani, dar a fost și beneficiarul ei, obtinând astfelsucces în cariera lui de actor, figurând în numeroase filme șiseriale.Fundamental, tehnica promovată de mine este un sistem care permite oricărei persoane să își înfrunte propriileinsecurități, temeri și dureri și a le depăși în cel mai bun mod pentru a intra în pielea personajului. Majoritatea persoanelorutilizează trauma emotională și frica de auto-distrugere iartehnica Ivana Chubbuck te învață cum pot fi folosite toate acestea în avantajul persoanei și cum pot construi personajul în cea mai veridică formă. Este nu doar potrivită pentru construireapersonajului dorit, dar și o extraordinară metodă de ati trăi viața într-un mod cât mai plăcutcu putință. Îmi doresc mult ca oamenii din România să beneficieze de aceste principii și să participle la acest proces de învățare împreună pentru propria dezvoltare.” --- Ivana ChubbuckCursurile, care vor avea loc într-o locație centrală din București, sunt dedicate unui număr maxim de 45 de participanți care trebuie să fie cunoscători de limbă engleză. Participanții la curs vor lucra în trei grupe separate și fiecare grup va participa la curs cel putin o dată pe saptămână. Ghidați de David Lipper, cei care vor participa la aceste cursuri vor pregăti și susține diverse scene, situații și caractere, special alese de către IvanaChubbuck.Organizatorii acestui program – Ivana Chubbuck și MagnoliaActing Studio – vor pune la dispoziția tuturor participanților cartea Ivanei, The Power of the Actor, care este și ghidul principal utilizat în cadrul acestei școli. Pentru toți cei interesați de participarea în cadrul acestui program, mai jos sunt detaliile de contact ale organizatorilor – Magnolia Acting Studio: alin@magnoliastudio.ro | +4 (074) 553 – 1933| www.facebook.com/magnoliaactingstudio.Profesorii acreditați de Ivana Chubbuck Studio oferă cursuri participanților în întreaga lume, în tari precum SUA, Rusia, Japonia, UK, Filipine, țările Americii de Sud, Canada, Italia, Suedia, Olanda, Danemarca, Australia, Ucraina, Armenia, Germania, Israel, Franța și multe alte țări. Ivana Chubbuck a susținut numeroase seminarii și cursuri în multe din țările menționate mai sus.