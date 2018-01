In aceasta seara, returul meciului international Exatlon Romania vs. Exatlon Mexic!

Telespectatorii si-au petrecut seara de luni in compania Kanal D, care a mizat pe cea mai decisiva competitie sportiva si a inregistrat audiente record, iar minutul de aur, atins la 21:50, a tinut in fata micilor ecrane peste doua milioane (2.196.000) de fani “Exatlon”.

Aseara, Kanal D si-a adjudecat pozitia de lider de piata in Prime Time, devansand statiile concurente in intervalul 20:30 – 23:05, pe intreaga durata de difuzare a celei mai iubite competitii sportive televizate, “Exatlon”.Atat la nivelul intregii tari, cat si in randul populatiei de la orase, Kanal D s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania. Cu un rating de 9,8% si o cota de piata de 20,7%, pe targetul National, si un rating de 8,0% si o cota de piata de 17,3%, pe targetul All Urban, Kanal D a fost lider incontestabil de audienta. Pe segmentul de public Comercial, in acelasi interval orar mentionat mai sus, statia a fost pe locul doi, la mica diferenta fata de primul clasat, cu 7,5% rating si 19,1% cota de piata. “Exatlon” a fost urmarit, in medie, in fiecare minut, in aproape cele trei ore de difuzare, de peste un milion si jumatate (1.757.000) de romani.Andrei Stoica, Anda Adam si Ion Oncescu, propusi spre eliminareUn spectacol total, demn de o Olimpiada au oferit concurentii celor doua tabere de la “Exatlon”, cand s-au duelat in Arena, miza pentru care au jucat fiind dubla: atat confortul casei pentru trei zile, cat si imunitatea oferita saptamana aceasta de la eliminare. Razboinicii si-au luat revansa in fata Faimosilor si i-au infrant cu un scor de 10 la 7.Concurentii din Echipa Faimosilor si-au desemnat aseara, pentru prima oara in aceasta competitie, cei trei nominalizati spre eliminare: Andrei Stoica, Anda Adam si Ion Oncescu.Timp de o ora, telespectatorii au avut posibilitatea de a-si vota vedeta preferata pentru a fi salvata de la eliminare. Deznodamantul il vor putea afla in editia de astazi, difuzata la ora 20:00.Tot in aceasta seara, cei din fata micilor ecrane se vor bucura de o surpriza uriasa cand concurentii “Exatlon Romania” isi vor reintalni rivalii de la “Exatlon Mexic”. Vor reusi acestia sa se replieze si sa isi ia revansa in fata lor, dupa ce in primul tur au fost infranti cu 10 la 4?Urmariti probele spectaculoase, pline de adrenalina si situatii limita, in aceasta seara, de la ora 20:00, numai la Kanal D! Mansa retur a celui mai iubit show concurs din lume se anunta a fi una de foc pentru concurentii celor doua tari, competitia internationala atinge cote alarmante.