Jo a mers pana in Barcelona pentru o schimbare de look

Jo, cunoscuta pentru vocea sa speciala si pentru hit-urile lansate, se bucura de aprecierea si sustinerea neconditionata a fanilor acestia ramand fideli artistei chiar si atunci cand isi schimba look-ul.

Anul 2017 a fost unul dintre cei mai buni pentru Jo, aceasta avand toate piesele lansate in topurile muzicale, castigand cinci premii la Media Music Awards si sustinand din ce in ce mai multe concerte. Dorindu-si de mult timp o vacanta intr-un loc cu soare, Jo a ales sa petreaca trei saptamani in Barcelona alaturi de cativa prieteni apropiati. Abia sosita in Barcelona, artista a dat fuga in salonul de infrumusetarea pentru o schimbare de look. Dupa 7 ore petrecute in salon, Jo este de nerecunoscut, avand codite afro in tot capul.“Coditele le-am facut la Belle Dame Salon de Belleza, un salon senegalez langa Rambla. Intreg procesul a durat cam 7 ore, dar a trecut repede timpul pentru ca fetele de la salon au fost simpatice si ne-am distrat. Ce-i drept au fost si momente de suferinta, deoarece a durut putin cand mi le-au impletit. Pentru ca am parul scurt, fetele au fost nevoite sa imi puna extensii de par, mult parJ Usor usor te obisnuiesti, dar primele 3,4 zile sunt de-a dreptul ingrozitoare, nici nu poti sa dormi pe ele.” Declara Jo.Dupa schimbarea de look mult dorita, Jo impreuna cu prietenii sai au pornit in descoperirea orasului, a traditiilor, culturii si a locurilor pe care Barcelona le gazduieste. Artista a vizitat celebra catedrala “Sagrada Familia’, Parcul Guell, Las Ramblas si Barri Gotic. Pe langa punctele turistice celebre, cantareata a vrut sa descopere si locurile mai putin stiute de turisti, dar in care traditia mostenita din stramosi primeaza.“Inainte sa ne luam vacanta, am citit foarte mult despre traditia si cultura pe care o poti descoperi in Barcelona, asa ca ne-am propus sa vedeam indeaproape ce inseamna asta.Ne-am plimbat foarte mult pe jos, am cunoscut foarte multi localnici, care ne-au aratat partea mai putin comerciala a orasului. Am fost intr-un restaurant micut, unde erau doar 4 mese, atat. Aici, mancarea este facuta de o doamna foarte draguta, care are retetele de la bunica sa. Trebuie sa recunosc faptul ca am mancat incredibil de mult pentru ca mancarea este foarte buna. Asa cum era de asteptat, aici am mancat cele mai bune fructe de mare din viata mea intr-un restaurant micut, de familie.”Fiind una dintre cele mai apreciate cantarete din showbiz-ul romanesc, Jo s-a facut cunoscuta publicului prin participarea la emisiunea concurs, X Factor. Piese precum “Mesajul meu” , “Cu un picior in rai”, colaborarea cu Randi, “Pana vara viitoare” au ocupat primele locuri in topurile muzicale.Ultimul single lansat de Jo, “Cana”, piesa care se bucura de un real succes.