NIVEA îți oferă trei soluții Anti-Rid Plus pentru ca tu să arăți tânără la orice vârstă!

Fiecare femeie își dorește să arate perfect indiferent de anii pe care îi are: de la vestimentație și make-up până la aspectul pielii. Totuși, tenul nostru are nevoi diferite odată cu înaintarea în vârstă. De aceea, pentru a îți menține tenul tânăr și catifelat, trebuie să îi asculți nevoile și să îi oferi o îngrijire adecvată în fiecare zi.

NIVEA vine în ajutorul tău cu gama Anti-Rid Plus, o colecție de creme de zi și de noapte, adaptată vârstelor 35+, 45+ și 55+. Acestea conțin cele trei secrete ale menținerii tinereții tenului: hidratarea, îngrijirea și protecția solară.Ca să te bucuri mereu de un ten frumos, primul pas este să descoperi care sunt nevoile lui și să îi oferi îngrijirea potrivită, ținând cont de vârsta ta. De aceea, noile creme Anti-Rid Plus de la NIVEA conțin formule eficiente de îngrijire, bazate doar pe 3 ingrediente simple alese special pentru fiecare segment de vârstă.NIVEA Anti-Rid Plus 35+ Moisture este opțiunea ideală pentru îngrijirea tenului uscat, cu riduri fine în jurul ochilor, gurii și frunții. Formula specială a cremei de zi acționează prin umplerea delicată a ridurilor, hidratând pielea în profunzime și lăsând-o catifelată. Aceasta conține ulei de struguri ce asigură protecția și hidratarea și vitamina E, antioxidant natural care regenerează pielea și o protejează de razele UV. Crema de noapte este soluția optimă pentru îngrijirea tenului în timp ce dormi. Aceasta este îmbogățită cu pantenol, care ajută la regenerarea pielii și pregătirea acesteia pentru o nouă zi.NIVEA Anti-Rid Plus 45+ Firming este un produs inspirat de femeile cu această vârstă care se confruntă cu riduri mai pronunțate și pierderea fermității pielii.Crema de zi conține ulei de sâmbure de caise, ce redă fermitatea pielii, unt de shea, care sporește bariera protectoare și hidratarea naturală a tenului și filtrele UV. Crema de noapte combină un ulei bogat de macadamia și pantenol care asigură hidratarea pielii în timpul nopții și regenerarea.NIVEA Anti-Rid Plus 55+ Revitalizing este pentru femeile care au un ten fără vitalitate, cu riduri adânci și extinse. Formula specială a cremei de zi asigură estomparea ridurilor, revitalizarea pielii și hidratarea intensivă, stimulând procesul de regenerare. Prin urmare, aceasta conține ulei de argan, ce încetinește procesul de îmbătrânire a pielii, filtre de calciu și UV. Crema de noapte combină uleiul de avocado, care restaurează bariera de protecție a pielii deteriorată în timp și pantenolul.Alege din colecția NIVEA Clever Age crema potrivită ție și dăruiește-le pe celelalte unor persoane dragi!Preț maxim recomandat: 24,90 lei, 50 ml, fiecare produs