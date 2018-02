NumNum® GOOtensils™: Primele lingurițe inteligente pentru bebeluși

În exclusivitate în România, BebeArt aduce primele lingurițe inteligente din lume - primul pas în tranziția bebelușilor către diversificarea modului în care mănâncă.

Ce sunt pre-lingurițele inteligente și cum funcționează?

Pre-lingurițele NumNum® - numite și GOOtensils™ - sunt primele ustensile de tipul lor create ca să ajute bebelușii să învețe să mănânce singuri, fără a mai avea nevoie de ajutorul părinților. Sunt dedicate părinților care fac primul pas în a le oferi acestora independența de a se hrăni începând chiar de la 6 luni. Pre-lingurițele contribuie la independența copiilor și reduc frustrările primelor încercări de a mânca singuri. Lingurițele au fost votate drept cele mai bune ustensile în diversificarea nutriției bebelușilor și au un design inovator, patentat, câștigător de numeroase premii în industria de produse pentru bebeluși.Pre-lingurițele NumNum® sunt două lingurițe cu design plat, create din materiale cu o textură gumată, care ajută la calmarea durerilor gingivale, ideale pentru a fi folosite de bebelușii care încep să folosească ustensile pentru mâncat. Cele două lingurițe reprezintă primii doi pași de învățare pentru copiii care învață să mănânce singuri pentru prima dată. Acestea sunt special create pentru piureuri și alte mâncăruri pasate, iar spre deosebire de alte ustensile, nu au un mod corect de folosire și nu cer prea mult efort din partea bebelușilor: fără echilibru, fără rotirea mâinii.Designul inovator face ca mânerul să se potrivească perfect în mâna bebelușului, fără să provoace bătăi de cap.Nu există un mod greșit de a ține pre-lingurița, deci sunt mult mai ușor de utilizat decât o linguriță. Spre deosebire de lingurițele normale, pre-lingurițele NumNum® au capătul plat, deci tot ce trebuie să facă bebelușul este să bage pre-lingurița în mâncare și să mănânce, fără a fi obligat să mențină echilibrul sau să miște în vreun fel încheietura mâinii. Problema cu lingurițele normale este că bebelușii nu știu să le încline cum trebuie și nici cum să ia mâncarea din bol, pentru că încă nu știu să se coordoneze.Și cum la bebeluși o provocare nu vine niciodată singură, odată cu începerea diversificării apar și primii dinți de lapte. Pre-lingurițele NumNum® ajută la dentiție, materialele moi din care sunt confecționate având și rolul de a calma durerile de gingie.Pre-lingurițele NumNum® sunt 100% sigure pentru bebeluși, fiind confecționate din materiale hipoalergenice. Acestea nu conțin PVC, BPA și ftalați.GOOtensils™-ul albastru este pentru faza 1, pentru piureuri semi-lichide.Pre-lingurița are un cap cu mici gropițe care permit bebelușului să ia din castron doar puțină mâncare. Gestul pe care bebelușul îl face cu această linguriță nu implică folosirea abilităților motrice, ci doar ducerea ustensilei către gură.GOOtensils™-ul portocaliu este pentru faza 2, când copilul deja este stăpân pe mișcarea de a duce pre-lingurița de la castron la gură. Capul acesteia are niște canale care iau mai multă mâncare din castron. Această ustensilă este potrivită piureurilor mai groase.La puțin timp după folosirea pre-linguriței, copilul va începe să imite gestul de a lua mâncarea din farfurie cu tot cu rotirea încheieturii, iar atunci poate trece la ultimul nivel: poate să mănânce singur folosind o lingură normală.Totul a pornit chiar de la Coner, fiul inventatorilor, atunci când încerca să învețe să mănânce singur cu o linguriță obișnuită. Frustrările părinților inventatori au venit atunci când Coner dădea mai multă mâncare pe el decât să o mănânce și au căutat o soluție în industria de ustensile pentru bebeluși. Nu au găsit însă nimic care să le satisfacă nevoia, așa că în 2013 au creat ei înșiși primele pre-lingurițe din lume, iar Conor a fost cel care le-a testat pentru prima dată. Deja renumite în SUA, designul pre-lingurițelor este patentat și a primit numeroase premii: Perfect First Spoon, Cribsie Awards 2017, Family Choice Award 2014, Parent Tested, Parent Approved.Printre valorile pe care le promovează NumNum® se numără și lupta împotriva înfometării. De aceea, odată cu pre-lingurițele a luat naștere și inițiativa “Bite for Bite”. Ca parte a acestei inițiative, inventatorii donează o parte din profitul obținut din vânzări pentru a pune capăt foametei în rândul copiilor. În timp ce produsul în sine ajută copiii să mănânce singuri, acesta îi ajută și pe cei ce au cea mai mare nevoie de hrană.