Gavin McLeod, Lordul tenului de portelan le-a dezvaluit romancelor secretele celebritatilor de la Hollywood

Gavin McLeod este PR Global, dar si terapeut facial pentru unul dintre cele mai mari brand-uri de tratamente faciale pe baza de oxigen hiperbaric si acid hialuronic din lume. Nu intamplator i-am spus Lord, ci pentru ca Gavin chiar detine aceasta titulatura, el nascandu-se intr-o familie regala din Scotia.

Sangele albastru mostenit nu l-a scutit insa si de problemele cu tenul, pe care si oamenii de rand le au. Luptandu-se toata adolescenta cu acneea, Gavin a devenit din ce in ce mai interesat de tot ce tine de domeniul infrumusetarii pielii. Asa a ajuns astazi sa fie supranumit ”Lordul tenului de portelan” si sa lucreze cu cele mai cunoscute celebritati din lume, cum ar fi Kim Kardashian, Kristen Stewart, Halle Berry si Julia Roberts.

”Datoria mea fata de toate celebritatile cu care lucrez este sa le ofer o piele sanatoasa si stralucitoare, cat de repede posibil”



Gavin este persoana care le pregateste tenul vedetelor internationale pentru marile evenimente, precum Met Gala sau Golden Globes. "Femeile cu care eu lucrez nu au timp si duc o viata obositoare. Ca ele sa arate asa cum le stim cu totii, aunci cand apar la TV si in poze au nevoie de un tratament magic, care sa le ofere instant o piele odihnita, sanatoasa si hidratata, ca dupa 10 ore de somn. Asta este motivul pentru care au incredere in mine, pentru ca stiu ca protocolul de tratament pe care eu il folosesc le garanteaza o aparitie fresh si o piele de adolescente.

Tratamentele pe care eu le aplic tuturor celebritatilor consta in doi pasi – un tratament facial cu oxigen hiperbaric, care sa oxigeneze pielea si sa o hidrateze din interior si aplicarea a 5 serum-uri din gama Retouch, care trateaza tintit ochii obositi, aspectul lasat al fetei si liniile fine.

Pe langa faptul ca are grija de pielea lor, vedetele vad in Gavin si un confident

”Ganditi-va ca ele petrec cu mine ultimele ore dinainte de a intra pe covorul rosu, in atentia blitz-urilor si a presei. De multe ori au emotii, framantari si avem discutii extrem de interesante. Imi cer parerea in aspecte legate de vietilor lor, atat profesionale, cat si personale si asteapta de la mine sa le ofer increderea de care au nevoie ca sa faca fata cu succes presiunii unui astfel de eveniment.”



Gavin a vizitat de curand, pentru prima oara Romania si a stat de vorba cu mai multe celebritati si influenceri autohtoni, carora le-a impartasit secretele unui ten sanatos.

”Curatarea tenului este esentiala, dar asta sunt convins ca ati mai auzit-o si din alte parti, insa noi, oamenii din industrie, insistam pana ce toata lumea o sa inteleaga. Un alt sfat ar fi sa nu va spalati niciodata tenul cu apa calda, nu ne dorim sa il inflamam. Si cel mai important sfat ar fi sa folositi SPF si nu doar cand va expuneti voit la soare. SPF-ul este, dupa parerea mea, cea mai buna crema anti-rid.”Gavin a remarcat frumusetea romancelor si a declarat ca o sa revin in Romania, pentru ca presimte ca trebuie sa afle si el niste secrete de frumusete de la ele.