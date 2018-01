Coach Floral - O noua aroma feminina, florala inspirata de semnatura Tea Rose

Campania Coach Floral o include pe actrita Chloë Grace Moretz intr-un camp de flori salbatice intr-o zi calduroasa de vara. Purtand o rochie cu un print floral si o gentuta atarnata impodobita cu semantura Tea Rose care a inspirat aroma, Moretz intruchipeaza spiritul independent si lipsit de griji al fetei Coach. Imaginile surprinse de renumitul fotograf fashion Steven Meisel au dat un sens de nostalgie si captureaza spiritul optimist specific American.Aroma feminina se deschide cu un strop de Inima Citrica si o atingere efervescenta de Piper Roz impreuna cu radiantul Sorbet de Ananas. Inima dezvaluie un buchet de flori parfumate – Tea Rose, Iasomie de Sambac si Gardenia – inainte de a se invalui in elegantul Lemn Cremos, Esenta de Patchouli si note Moscate. “Alaturi de Coach Floral, am dorit sa creeam o aroma pozitiva si inaltatoare. A fost ispirata de semnatura noastra Tea Rose si evoca luminozitatea primaverii si a verii.” —Stuart Vevers, Director Creativ.Coach Floral este inspirata de semnatura Tea Rose prezenta atat in gentile de piele, precum si in accesoriile brand-ului. Va o celebrare a maiestriei Coach americane, acest element de design feminin a aparut prima data in colectia de primavara 2016, si continua sa evolueze prin noi procedee inovative in fiecare sezon. Note- Top: Sorbet de Ananas, Inima Citrica, Piper Roz; Inima: Rose Tea, Iasomie de Sambac, Gardenie; Baza: Mosc Cristalizat, Lemn Cremos, Esenta de Patchouli din Indonesia. Parfumieri: Shyamala Maisondieu, Nadège Le Garlantezec, Nathalie Gracia-CettoImpreuna cu o amuleta Tea Rose, feminina sticla ovala este o sarbatorire a design-ului-semnatura care a inspirat aroma si un tribut adus codurilor iconice Coach.Pulverizatorul in forma inchizatorii specifice gentilor este un aport adus modalitatii de inchidere aparut prima data la gentile Coach in 1954, in timp ce trasura si calul – simbolul istoriei bogate si a maiestriei brand-ului, este embosat in sticla. Atingerea finala: eticheta aurie-rose – asemenea celor vazute la fiecare geanta Coach incepand cu anii 1970. Embosat cu floarea Tea Rose de un roz pal pe print-ul de piele texturata, ambalajul elegant oglindeste maiestria iconica de piele a fiecarei genti Coach alaturi de logo-ul format din calul cu trasura in nuante de auriu-rose.Directorul Creativ Coach Stuart Vevers o distribuie pe Chloë Grace Moretz ca fiind imaginea campaniei aromei. Actrita a colaborat indeaproape cu Coach in numeroase campanii si este o reprezentare autentica a fetei Coach – este independenta, increzatoare, o visatoare si are o frumusete naturala fara efort. “Este o onoare sa fiu imaginea noului parfum. Asociez atatea amintiri cu parfumul, incat Coach Floral este definitiv o aroma-semnatura pentru mine. Cand un parfum e doar pentru tine, stii pur si simplu.” —Chloë Grace Moretz.Coach, casa de moda autentica de pielarie, a fost fondata in 1941 in inima Manhattan-ului. De la inceputurile sale umile ca un mic atelier de familie, pana la casa de moda lider pentru accesorii moderne luxoase si colectii de lifestyle, Coach continua sa imbine piei exceptionale si materiale cu metodele artizanale si inovative de design. Directorul Creativ Stuart Vevers a redefinit brand-ul cu o viziune moderna a mostenirii Coach; colectiile sale sunt usoare si personale, cu atitudine new-york-eza.