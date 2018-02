Ceara Rica cu lapte - pentru o piele fina si catifelata

In cazul in care ai pielea uscata sau sensibila, te vei confrunta cu tot felul de iritatii si mancarimi dupa epilare. Aceste simptome nu sunt cele mai placute, mai ales daca te pregatesti pentru un eveniment special si iti doresti sa afisezi picioare superbe!



Pentru astfel de momente, Rica iti vine in ajutor cu doua tipuri de ceara, concepute special pentru a indeplini nevoile pielii. Nicoleta Ion, Trainer Rica, iti recomanda ceara pe baza de ciocolata alba pentru piele uscata si ceara cu lapte pentru piele sensibila.

Ceara Rica cu ciocolata alba – aceasta ceara este extrem de delicata cu pielea. In componenta sa exista uleiuri vegetale ce hidrateaza intens pielea.

Ceara cu ciocolata alba este recomandata pentru parul scurt si gros.

Ceara Rica cu lapte – acest tip de ceara lasa pielea fina si catifelata, datorita proteinelor din lapte, care au efect hidratant. Ea aderă foarte bine la toate tipurile de păr și are un parfum delicat ce calmează simțurile.

Ceara Rica cu ulei de argan – ceara cu ulei de argan este ideală atât pentru pielea sensibilă cât și pentru pielea uscată. Ea este indicată pentru toate zonele corpului și aderă foarte bine pe toate tipurile de păr. Parfumul delicat calmează simțurile și nu irită pielea.