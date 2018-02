Noua serie - documentar Model Squad, în avanpremieră la E! duminică, 18 februarie, de la ora 23:00

Televiziunea E! anunță lansarea noii serii-documentar Model Squad, a cărei avanpremieră poate fi urmărită la E! duminică, 18 februarie, de la ora 23:00. Seria - care va fi difuzată în a doua jumătate a anului 2018 - are 8 episoade a câte o oră și le prezintă pe unele dintre cele mai cunoscute şi mai căutate supermodele din industria modei, printre care: Daniela Braga, Olivia Culpo, Hannah Ferguson, Ping Hue, Nadine Leopold, Caroline Lowe, Ashley Moore, Shanina Shaik şi Devon Windsor. Acestea au apărut în paginile revistelor Vogue şi Sports Illustrated, în campanii pentru brandurile Balmain şi Givenchy şi au participat la celebrul show al casei Victoria’s Secret. Dar aceste tinere nu au ajuns aici fără multă muncă, pasiune şi perseverenţă.Produsă de Trooper Entertainment (în colaborare cu Lionsgate) şi co-produsă de IMG, noua serie aruncă o privire în culisele vieţii acestora din New York şi urmăreşte suişurile şi coborâşurile din această lume complicată. „Femeile din Model Squad au obținut un succes incredibil la o vârstă fragedă. Această emisiune oferă telespectatorilor o privire exclusivă în culisele lumii modelelor de top, aflate într-o competiție permanentă, dar care se și sprijină reciproc de-a lungul provocărilor din lumea modei de calibru, unde presiunea atinge cote maxime”, a declarat Amy Introcaso-Davis (Executive Vice President of Development and Production, E!.).„Suntem încântați de extinderea parteneriatului nostru cu E!. Producătorul executiv al show-ului Model Squad este Dave Caplan, iar producția transmite faptul că Lionsgate caută să dezvolte formate noi alături de cei mai buni specialiști din domeniu, în acest caz - femeile care conduc lumea modei, de pe catwalk”, adaugă Jennifer O’Connell (Lionsgate EVP of Alternative Programming). „Abia aștept să documentez ambiția și forța acestor tinere aflate pe poziții de top în industria modei. Această emisiune nu-și putea găsi o casă mai bună decât postul E!, având în vedere că supermodelele sunt atât de importante în cultura pop”, transmite producătorul executiv Dave Caplan.Cine face parte din Model Squad:- Descoperită în orașul natal, São Paolo (Brazilia), marea șansă a Danielei a venit odată cu apariția în campania Givenchy, în 2012, când a fost fotografiată de Mert & Marcus. În 2013, Daniela a atras atenția firmei Victoria’s Secret și, de atunci, apare anual în defilarea acesteia. Daniela a lucrat frecvent penntru celebra casă de modă franceză Balmain și a devenit muza directorului de creație de aici, Olivier Rousteing. În plus, Daniela a devenit unul dintre modelele preferat de celebra Carine Roitfield și apare des în CR Fashion Book. Daniela a apărut pe coperta revistelor V Magazine și Harper’s Bazaar, dar și în publicații ca ELLE, Glamour, L’Officiel și ediția britanică a revistei Vogue.- În timp ce era studentă la Universitatea Boston, Olivia a participat la concursul Miss Rhode Island, pe care l-a câștigat și apoi a ajuns să fie numită și Miss USA și Miss Univers în 2012, devenind astfel prima concurentă din America laureată la doar 15 ani cu cel din urmă titlu. De atunci, Olivia a colaborat cu unele dintre cele mai prestigioase brand-uri din lumea modei (Cartier, Tod’s, Timex și L’Oreal) și a apărut pe coperta unor reviste ca Hello!, Fashion UK, Galore și Seventeen (ediția din America Latină), printre altele. Olivia are 2,1 milioane de fani pe Instagram, unde publică postări legate de propriile ei pasiuni, modă, frumusețe și wellness.- Originară din San Angelo (Texas), Hannah a impresionat odată cu apariția în numărul dedicat costumelor de baie, din 2014, al revistei Sports Illustrated. La scurt timp după aceea, a atras atenția lui Karl Lagerfeld și a apărut în reclama din 2015 a companiei Chanel la parfumul Bleu de Chanel. De atunci, frumoasa blondă a apărut în editoriale pentru Harper's Bazaar, CR Fashion Book-ul lui Carine Roitfeld și LOVE Magazine, dar și în calendarul publicației, semnat de Hype Williams. Recent, Hannah a apărut într-un editorial marca Mario Testino, în numărul din septembrie 2017 al V Magazine, care scotea în evidență puterea feminină.- Modelul chinezo-american Ping Hue s-a născut pe Strada Bowery, în Manhattan.Prima ei apariție tip editorial a fost în Vogue China, alături de supermodelele asiatice Liu, Tao, Danni Li și Du Juan, fotografiate de Dan Jackson. Extrem de silitoare, Ping a păstrat echilibrul între cariera de model și facultate; a studiat ingineria chimică și își dorea să devină asistentă, dar apoi a absolvit cu o diplomă în finanțe. Pe lângă paginile din Teen Vogue, ELLE, Marie Claire și 10 Magazine, pe care le are în portofoliu, Ping a prezentat pe catwalk pentru Yohji Yamamoto, Polo Ralph Lauren, Naeem Khan, Vivienne Tam, Marchesa, Zimmerman și Ports 1961.- Originară din Austria, frumoasa Nadine Leopold a apărut pe coperta multor numere internaționale ale revistei Glamour, dar și Harper’s Bazaar Serbia, Grey Magazine și The Daily Summer. A mai apărut în editoriale pentru Marie Claire Marea Britanie, Self și ELLE Bulgaria. Recent, a fost fotografiată pentru două spread-uri editoriale în publicația CR Fashion Book, semnată de Carine Roitfeld. Nadine a fost fotografiată de celebrul Gilles Bensimon și a apărut în campania de toamnă din 2015 a brand-ului Botkier. A urcat pe catwalk în show-ul din 2018 marca Phillip Plein și apoi în campania primăvară/vară 2018 care a urmat. După ce a apărut în reclame pentru Victoria’s Secret, Nadine a participat la show-ul companiei din Shanghai, în 2017.- cunoscută pentru vibe-ul ei de „fată de treabă”, a apărut în reclame pentru Tommy Hilfiger, American Eagle și Aeropostale, dar și Pantene și Soma Intimates. În plus, are o mini-carieră de actriță, jucând în Cum să fii singur și fericit și War Dogs: tipii cu arme. Caroline a apărut în scurtmetrajul marca Funny or Die, Swimsuit Issue: Climate Change Edition (alături de Hannah Ferguson și Erin Heatherton). Caroline locuiește la New York și face des poze pentru celebrul ei cont de Instagram, care a fost aplaudat de cei de la GQ.com.- e originară din Oceanside (California), dar a trăit prin toată țara, pentru că părinții ei lucrează în armată și s-au mutat des. Înainte de a pleca la facultate, Ashley și-a implorat mama să o lase să meargă la Los Angeles două săptămâni, pentru a încerca să devină model. La fața locului, a mers la numeroase castinguri și a fost respinsă din cauza înălțimii. Dar a fost plăcută de cei de la Nous Model Agency, care au angajat-o. De atunci, Ashley a aprătu pe coperta revistei ARCADIA și în editoriale pentru GQ, Seventeen, Cosmopolitan și Nylon, printre altele. A apărut pe catwalk pentru Alice & Olivia, dar și în filme, seriale și reclame pentru brandurile Ross, Verizon și Lexus.- Originară din Melbourne (Australia), Shanina Shaik și-a început cariera de model la 8 ani și a avut șansa să apară, în 2013, în show-ul Victoria Secret’s. În plus, a mai apărut pe catwalk pentru Chanel, Tom Ford și Stella McCartney, printre alții. A fost fotografiată de David Sims pentru o serie de reclame la cosmetice Sephora și a apărut în reclame pentru Smashbox și L’Oreal. Shaik a apărut și pe coperta unor reviste ca Harper’s Bazaar Singapore, Lurve și Sunday Life Australia și în editoriale de modă pentru edițiile internaționale din Vogue, W și Interview.- Originară din St. Louis (Missouri), Devon Windsor a fost descoperită de un fotograf local, la o petrecere de bar-mitzvah. A avut șansa să apară, în 2014, în peste 20 de defilări pe catwalk, pentru sezonul de primăvară al unor brand-uri ca Prada și Christian Dior. În plus, a apărut pe catwalk în show-uri marca Bottega Veneta, Alexander McQueen și Chanel. Admirată de toată lumea pentru corpul ei atletic, Windsor a apărut în campanii pentru Jean Paul Gaultier, Max Mara Studio, Leonard și Love Moschino. A fost văzută pe coperta unor reviste ca Vogue Turcia, 10, Oyster și The Edit (Net a Porter). Craig McDean a fotografiat-o pentru un editoral în revista Interview și a mai apărut în Vogue Germania, W, Teen Vogue, Pop și CR Fashion Book.