Ce coafuri recomanda specialistii pentru seara de Revelion?

Extrem de importanta, podoaba capilara intregeste intotdeauna un look spectaculos. Par scurt, mediu sau lung, indiferent unde te incadrezi in acest moment, specialistii iti arata cum poti avea un look perfect in noaptea dintre ani. Dudu unul dintre hairstilistii preferat de multe dintre vedetele noastre printre care Bianca Dragusanu, Sonia Trifan, Viorica de la Clejani, iti spune cu ce nu dai gres in materie de coafuri si cum sa le realizezi cu mana ta.



Par scurt

“Cea mai importanta regula, prima de care trebuie sa tii cont, ar fi sa optezi pentru o coafura care te reprezinta. Motiv pentru care iti sugerez sa nu faci experimente fix pentru noaptea de Revelion. Pentru iubitoarele de par scurt, propun varianta wet-look, pentru ca este in trend si pentru ca este foarte usor de realizat. Daca nu reusesti sa ajungi la un specialist, iar timpul nu iti permite ceva elaborat, alege unde doresti cararea – pe mijloc sau intr-o parte – da-ti parul pe spate si aplica la baza lui gel, ceara sau fixativ. Pentru un plus de efect poți aplica gelul pe fiecare suvita. Este o coafura care merge si la rochiile de seara si la tinuta-pantalon, o salopeta, spre exemplu. Wet-look-ul este recomandat indiferent de culoarea si lungimea parului", recomanda hairstilistul.

Par mediu

"Pentru cele cu parul de lungime medie, care adora volumul, anii 80 ne vin in ajutor. Cum procedam pentru a conferi volum parului? Pune mousse si prinde in coama parul cat este umed.

Par lung

"Pentru cele cu parul lung, varianta ideala pentru orice tinuta ar fi melcul. Pentru a realiza aceasta coafura eleganta si sic in acelasi timp, nu trebuie sa-ti perii parul, ci trebuie sa-l piepteni cu degetele. Asta daca este natural si sanatos. In caz contrar, este nevoie sa-l intinzi cu placa. In pasul urmator, pune tot parul pe o parte si fixeaza-l cu clesti de par sau cu agrafe la partea din spate a capului. Apoi intoarce-ti parul astfel incat sa acoperi clemele si ascunde varfurile, prinzandu-le cu alte agrafe"., a incheiat specialistul.



Sursa foto: Pinterest