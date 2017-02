Oamenii doresc din ce in ce mai mult sa-si intensifice caracterul personal, cautand un look dincolo de frumusetea standardizata. Pentru identificarea acestuia, elementele tunsoare, culoare si textura sunt esentiale. Iar cu ajutorul unor tehnici speciale de colorare, se pot crea efecte de iluzie optica a unor forme expresive pe par.



Ce faci dupa ce ai gasit culoarea perfecta? Cauti un produs care s-o mentina. S-o pastreze si s-o improspateze, dupa fiecare utilizare. Brilliance Leave in Balm de la Wella Professionals este un tratament fara clatire, ce ofera parului lung un aspect moale si matasos.

Contine extract de orhidee, care in combinatie cu vitamina E, panthenol si acid glyoxylic, protejeaza, previne deshidratarea si intareste firul de par, sigiland rezultatul, dupa procesul de colorare.Cunoscuta pentru efectul sau antioxidant, vitamina E lupta impotriva radicalilor liberi, cei care dauneaza proteinelor naturale din piele si par. Din aceasta cauza, vitamina E este ingredientul”cheie”pentru multe produse cosmetice. Pret:63 lei.