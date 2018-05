Toți K1 pentru România - Un spectacol de evocare istorică în care teatrul se îmbină cu muzica și artele vizuale într-un concept unic

Primăria Capitalei prin Teatrul EXCELSIOR demarează începând cu 9 mai 2018 turneul național Toți K1 pentru România - Unirea, Visul unei Națiuni, alături de Nicolae Furdui Iancu, Paula Seling, Proiect K1, Tuan, Iuliana Tudor, Mihaela Rădescu, Vlad Rădescu, Sorin Francu, Daniel Lazăr și grupul Crai Nou.

„Unirea face puterea“ nu este doar un slogan. Este o realitate dovedită practic în situații dintre cele mai diferite. Acum, când ne pregătim să aniversăm Centenarul Marii Uniri de la 1918, a fi uniți devine imperativ pentru că doar împreună, sprijinindu-ne unii pe alții, și cu toții țara, putem spera într-o viață mai bună.

Pentru proiectul Toți K1 pentru România - Unirea, Visul unei Națiuni, Primăria Capitalei prin Teatrul EXCELSIOR își dorește să devină un catalizator al sentimentului patriotic, iar prin aducerea în fața românilor a cântecelor noastre ne dorim să redeșteptăm ceea ce fiecare dintre noi poartă în suflet: dragostea de țară.

Nicolae Furdui Iancu alături de grupul Crai Nou, Paula Seling, Iuliana Tudor, Proiect K1 și Tuan, cărora li se alătură violonistul Daniel Lazăr și actorii Mihaela Rădescu, Vlad Rădescu și Sorin Francu, își dau mâna pentru realizarea unui spectacol unic, pentru unitate, pentru prietenie, pentru România. Toți românii sunt invitați să se bucure de un show de excepție, în care valoarea spirituală a cuvântului și a marilor cântece ale neamului românesc va găsi neașteptate reverberații în contemporaneitate.

Ce spun artiștii despre spectacolul „Toți K1 pentru România”



Nicolae Furdui Iancu: "M-am alăturat cu drag proiectului Toți K1 pentru România fiindcă sunt convins că fiorul patriotic al cântecelor noastre trebuie dus mai departe. Eu le-am cântat așa cum le-am moștenit de la bunicii mei și le-am ținut vii în sufletele românilor. Generația de azi le-a preluat și le duce mai departe în ritmurile ei. Așa ele vor trăi și îi vor însufleți mai departe pe români”.



Paula Seling: "La mine acasă, în Maramureș, toti bătrânii cântau și vorbeau cu evlavie despre unire. Am înțeles din povestirile lor cât de mult au suferit ca supuși ai străinilor și cât de mult au dorit ca frații din Moldova și cei din Țara Românească să trăiască laolaltă și să se numească toți români.



Proiect K1: "Noi suntem suflete de haiduci. Ne-am născut să ne iubim patria și pe români. Noi nu putem fără România. Să fim Toți K1 pentru România și împreună să fim ce-am fost și mai mult decât atât!”



Tuan: "Dacă nu îți cunoști trecutul nu ai viitor. Generația noastră își dorește un viitor mai bun, și cum să îl avem dacă nu cunoaștem sacrificiile strămoșilor”.



Daniel Lazăr: "Sunt onorat să iau parte la acest proiect, alături de nume „grele” din industria muzicală, onorat să particip la scrierea istoriei muzicale naționale. Acesta este un proiect în care va bate mereu o inimă de român”.



Vlad Rădescu- "Mărturisesc public, pentru cei mai puţini informaţi, că am avut şansa ca bunicul meu - care a luptat în tranşeele primului război mondial - să devină aghiotantul Reginei Maria, pentru ca mai târziu, după 23 august 1944, să fie ultimul prim ministru democrat investit ca atare de Regele Mihai. Şi astăzi, la ceasul aniversar al patriei lui şi a mea deopotrivă, eu umil nepot, mai am o şansă: să întruchipez statura măreaţă a Regelui Ferdinand Întregitorul. Se ştie că acesta a împroprietărit ostaşii care s-au luptat pe fronturile patriei. Dar să nu uităm că Regele Ferdinand a împroprietărit şi România. Cu o ţară!... Ţara noastră, al cărei destin depinde şi de noi. Trăiască România!”.

Primele spectacole din turneul național Toți K1 pentru România - Unirea, Visul unei Națiuni vor avea loc în orașele:

• Craiova, miercuri 9 mai 2018, ora 20:00, Piața Frații Buzești;

• Curtea de Argeș, joi 10 mai 2018, ora 20:00, Stadionul Municipal, în fața Sălii de Sport;

• Baia Mare, vineri 25 mai 2018, ora 20:00, Piața Libertății;

• Satu Mare, sâmbătă 26 mai 2018, ora 20:00, Piața Libertății;

• Alba Iulia, duminică 27 mai 2018, ora 20:00, la Cetate;

• Suceava, 21 iunie 2018, ora 20:00, parcarea Iulius Mall;

• Constanța, 12 iulie 2018, ora 20:00, Piața Ștefan cel Mare;



Mai multe detalii despre acest eveniment sunt disponibile pe: www.totik1.ro