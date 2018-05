Coffee 2 Go – 100 % brand romanesc

În urmă cu cinci ani, Vlad Timaru, Iuliana Timaru și Mircea Rădulescu puneau bazele afacerii Coffee 2 Go. Doi ani mai târziu, demarau procesul de francizare, iar treptat orașele din țară începeau să se umple cu emblematicele coffee spot-uri în formă de pahar de cafea în care un barista îți face licoarea magică a începutului de zi. Între timp, pe lângă aceste coffee spot-ui au apărut și minicafenelele Inside, dar și un nou concept, STAY by Coffee 2 Go, o cafenea cu suprafață generoasă (aproximativ 400 de metri pătrați), pe care fondatorii Coffee 2 Go și-ar dori să-l replice cât mai mult, însă sunt limitați de faptul că nu găsesc multe spații de peste 200 de metri pătrați.

Dl Mihai Florescu, furnizor oficial al Casei Regale, de cinci ani, fara intrerupere, acesta furnizeaza saptamanal, cafea proaspat prajita pentru Coffee 2 Go. “Modul de lucru este urmatorul: noi comandam marti, el o prajeste miercuri si ne-o livreaza joi. De cinci ani, fara pauza. Cafeaua livrata intra intr-un "stoc tampon", pentru cateva zile, urmand ca abia apoi sa o trimitem la fiecare dintre locatii (in Bucuresti si in tara). De ce? Cafeaua are nevoie de 1-2 saptamani de "odihna" imediat dupa ce este prajita, pentru a-si stabiliza aromele, uleiurile si gustul.

Astăzi există 30 de unități sub brandul Coffee 2 Go, dintre care jumătate sunt deschise în sistem de franciză (6 dintre acestea sunt în București). "O cafea la filtru te pune pe picioare după o noapte lungă și grea. Coffee 2 Go îți oferă o cafea care s-a consumat cu plăcere și acum 20 de ani și care se va consuma în aceleași cantități și peste 20 de ani”, povestește Vlad Timaru.



