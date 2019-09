„The Umbrella Academy” Sezonul 2 anunta trei actori noi in distributie

Arya, Yusuf Gatewood și Marin Ireland se alătură celui de-al doilea sezon al serialului Netflix „The Umbrella Academy”

Așa cum a fost anunțat anterior, Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, și Justin H. Min se vor întoarce în rolurile lor. Producția sezonului doi este în desfășurare. Ritu Arya (Humans) o va interpreta pe LILA, un cameleon care poate să devină genială sau nebună în funcție de situație. Împrevizibilă, răutăciosă și sarcastică, Lila este înzestrată cu un simț al umorului întunecat.



Yusuf Gatewood (Good Omens) îl va juca pe RAYMOND, un lider înnăscut, cu inteligență, gravitate și încrederea că nu trebuie să dovedească nimic, nimănui. El este cald, implicat și are abilitatea de a te dezarma cu o simplă privire. Un soț devotat, este tipul de persoană pe care toată lumea o vrea alături. Marin Ireland (Y: The Last Man) va fi SISSY, o mamă texană neînfricată și rațională, care s-a căsătorit devreme din motive greșite. Încă tânără, își dorește să redescopere ce au viața și iubirea de oferit.



Serialul este creat pentru televiziune de Steve Blackman. Producători executivi: Steve Blackman (Showrunner/Producător executiv), Jeff F. King (Producător executiv), Keith Goldberg (Producător executiv), Mike Richardson (Producător executiv), Gerard Way (Co- Producător executiv), Gabriel Bá (Co- Producător executiv),

Produs de: Universal Cable Productions pentru Netflix.

Synopsis

În aceeași zi din anul 1989, patruzeci și trei de copii sunt născuți în mod inexplicabil de către femei fără nicio legătură între ele, care nu au prezentat semne de sarcină cu o zi înainte. Șapte dintre ei sunt adoptați de către un miliardar care creează The Umbrella Academy și își pregătește "copiii" pentru a salva lumea. Acum, cei șase supraviețuitori se reunesc la aflarea morții tatălui lor și trebuie să lucreze împreună pentru a rezolva misterul din jurul morții acestuia. Însă familia înstrăinată începe să se destrame datorită personalităților și abilităților lor divergente, fără a menționa amenințarea iminentă a apocalipsei globale.

The Umbrella Academy se bazează pe seria de benzi desenate creată și scrisă de Gerard Way (solistul My Chemical Romance), ilustrată de Gabriel Bá și publicată de Dark Horse Comics. Serialul este produs de Universal Cable Productions pentru Netflix, Steve Blackman este producător executiv și showrunner, alături de producătorii executivi Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg, Gerard Way și Gabriel Bá.