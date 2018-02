The Cat Empire, Subcarpati, Fratii Grime, The Mono Jacks si multi altii confirmati la Shine Festival 2018

Pe 30 iunie si 1 iulie va asteptam la Arenele Romane din Bucuresti la cel mai fresh festival al anului din Bucuresti, Shine Festival! Ajuns la editia a 5-a, alaturi de Skillet, la Shine vor mai canta si The Cat Empire, Subcarpati, Fratii Grime, The Mono Jacks, Cred Ca Sunt Extraterestru, Fantome si Argatu. Multe alte trupe vor fi anuntate in curand!

The Cat Empire aduc la Bucuresti hiturile care i-au adus in topurile internationale iar Subcarpati vor oferi o “Sarbatoare” de vara si multe surprize alaturi de multi invitati speciali.De peste un deceniu The Cat Empire sunt cunoscuti drept una dintre cele mai tari trupe din lume cand vine vorba de distractie si voie buna. Muzica lor colorata a facut inconjurul lumii si este dificil de descris si foarte greu de categorisit. Reputatia trupei s-a construit pe un show live haotic si puternic, show vazut in cadrul celui mai recent turneu care a trecut si pe la Bucuresti de peste jumatate de milion de fani care si-au cumparat bilete la concertele trupei.Subcarpați e un mix exploziv între muzici tradiționale românești și beat-urile zilei de azi. O combinație eclectică prin care ne reoxigenăm cu folclor românesc, instrumente tradiționale și ritmuri de trip-hop, dubstep, rap sau dancehall. „Este vorba despre a da jos granițele ca să descoperim un nou sunet balcanic, o cultură comună” a declarat Bean MC despre cel mai recent album al trupeiFratii Grime, The Mono Jacks, Cred Ca Sunt Extraterestru, Fantome si Argatusunt cinci dintre cele mai puternice nume ale undergroundului muzical Bucureștean, trupe cu artisti numai unul si unul care umplu cluburile la refuz. Pop Evil din pacate si-au anulat turneul european si ii vom vedea cu alta ocazie la Bucuresti.Skillet s-au format in 1996 Memphis, Tennessee, iar din componenta actuala fac parte John (lead vocals/bass) si Korey Cooper (rhythm guitar, keyboards, backing vocals), Seth Morrison (lead guitar) si Jen Ledger. Jon Cooper este singurul membru original care a ramas in trupa. De-a lungul celor peste 20 de ani de cariera, SKILLET au lansat 7 albume, doua dintre ele fiind certificate cu platina de catre RIAA si unul cu aur.Cel mai recent al trupei, "Unleashed" a fost lansat in luna august a anului trecut si a fost foarte bine primit atat de catre fani, cat si de catre presa de specialitate.Skilletsunt cunoscuti pentru ambitia si devotamentul de care dau dovada in turnee si nu numai, asa ca in anul 2010, Songkick.ro i-a clasat pe locul 5 in topul Hardest Working Bands of 2010. Pana in prezent, trupa a urcat pe scenele unora dintre cele mai mari festivaluri din Europa, precum Rock AM Ring si are la activ turnee impreuna cu Breaking Benjamin, Three Days Grace, Seether, Shinedown, Puddle Of Mud si multi altii.Abonamentele de doua zile s-au pus in vanzare pe www.iabilet.ro, in magazinele Flanco si in reteaua iabilet.ro/retea la urmatoarele preturi:- EARLYBIRD: pana pe 15 martie - 139 de lei Acces General si 229 de lei Golden Circle (in fata scenei)- PRESALE 1: pana pe 15 aprilie - 149 de lei Acces General si 239 de lei Golden Circle- PRESALE 2: pana pe 30 iunie - 159 de lei Acces General si 249 de lei Golden Circle- LA INTRARE abonamentele Acces General vor costa 170 de lei, cele Golden Circle urmand sa fie de mult sold out.Se pun in vanzare doar 4000 de abonamente Acces General si 700 Golden Circle.Online pe www.iabilet.ro , puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin FanCurier oriunde in tara.Un festival oferit de BestMusic Live Concerts si sustinut de ROCK FM