Spectacol ecvestru de top pentru 12.000 de spectatori la Karpatia Horse Show. Despre eleganța de a fi a pasionaților de cai

Unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate calului din România, Karpatia Horse Show, a atras în acest weekend peste 12.000 de spectatori pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova. Este o editie record, in care publicul, venit in numar mare si sambata, s-a putut bucura de spectacolul unic al echitației de top mondial având parte de zeci de modalități de a petrece timpul în aer liber, toate concepute pentru a oferi o experiență aparte în compania cailor. Interesul vizitatorilor pentru probele de cross si maraton atelaje, desfasurate in cadrul Karpatia Horse Show, a fost maxim.

Ediția a VI-a Karpatia Horse Show a găzduit o nouă premieră pentru sportul românesc: organizarea unui Concurs Complet Internațional de 4* care a cuprins punctaje pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Marele câștigător al concursului, după cele trei zile în care a demonstrat abilități sportive de excepție alături de calul său la probele de Dresaj, Cross-country și Sărituri peste obstacole, este Nicolas Wettstein pe calul ALTIER D’AUROIS din Ecuador.

Peste 120 de cai au evoluat în fața publicului entuziast, participând la probele de Concurs Complet Naționale și Internaționale, la cele de Working Equitation, dar și la spectaculoasele demonstrații ale maeștrilor din Atelaje. Evenimentul a găzduit cai, călăreți și oficiali din Austria, Bulgaria, Ecuador, Elveția, Germania, Italia, Irlanda, Marea Britanie și România.



Demonstrații de scrimă cu Loredana Dinu, concert jazz susținut de Luiza Zan și lansarea unei colecții de pălării de inspirație vintage – se întâmplă doar la Karpatia Horse Show

Evenimentul, devenit deja o tradiție în România, a promovat și în acest an apartenența la un set de valori și un lifestyle inspirat de noblețea cailor, prin a lor motivație imanentă de a fi învingători, totul caracterizat prin eleganța acestui sport care atrage la rândul său, firesc, eleganța de a fi a iubitorilor de cai.

În completarea acestor valori, organizatorii au pregătit numeroase surprize, începând cu ziua de vineri care s-a încheiat, la apus, prin ritmuri boeme de jazz și bossa nova în aplauzele calde ale publicului la concertul susținut de Luiza Zan și Ploiești Jazz Trio. Concertul, care s-a bucurat de mult succes, a avut loc prin parteneriatul cu Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești. Au urmat proiecții spectaculoase pe fațada Palatului Micul Trianon care au îmbinat elemente de arhitectură și imagistică ecvestră, realizate de arh. Ion Cotenescu. Organizatorii isi propun ca in 2020 sa ofere mai multe prinse experiente muzicale sub egida Scena Micul Trianon. La încheierea Festivităților de premiere dedicate tuturor sportivilor câștigători, apaludați la scenă deschisă de publicul numeros, programul de duminică a cuprins o surprinzătoare demonstrație de scrimă începută în parcul Domeniului, sub arbori seculari, zeci de dueluri având loc pe podurile cochete care marcau în trecut trecerea unui afluent al Prahovei pe Domeniu. Astfel, publicul a fost martorul unei elegante punți peste timpuri, când scrima și echitația erau sporturile preferate prin excelență ale eroilor din istoria României.

Au participat peste 20 de tineri scrimeri cu rezultate excepționale de la cele mai importante cluburi sportive din țară. Invitată special a fost Loredana Dinu, Campioana Olimpică (Rio 2016), dublă Campioană Mondială și multiplă Campioană Europeană la Spadă. Sportiva a coordonat demonstrațiile de scrimă care s-au desfășurat pe arena principală, oferind publicului amănunte esențiale despre cele trei arme ale acestui sport (spadă, floretă, sabie) și pasiunea care a ajutat-o să înfrângă fiecare obstacol din cariera sa sportivă. Acțiunea a fost posibilă prin parteneriatul cu Federația Română de Scrimă.

Karpatia Horse Show s-a încheiat cu o prezentare de modă vintage în luminile de toamnă ale Domeniului, pe podiumul special amenajat, unde au avut loc, de altfel, asalturile de scrimă. Într-un cadru cu totul inedit, au fost prezentate pălăriile creatoarei franceze Catherine Chapeaute realizate special pentru acest eveniment, la inspirația ținutelor originale din moda franceză a anilor '60, din plină perioadă Flower Power.



Locul unde prestigiul istoric se completează cu cel al performanței sportive

Față de alte evenimente de acest fel organizate în alte colțuri ale lumii, Concursul Complet organizat la Florești ocupă un loc special pe harta internațională prin atmosfera unică, numărul mare de participanți în public, dar și pentru calitățile parcursului de concurs. În opinia arbitrilor internaționali, locul cuprinde unul dintre cele mai frumoase parcursuri din lume pentru desfășurarea unui astfel de concurs datorită calităților variate ale terenului și peisajului său. Un număr impresionant de peste 100 de obstacole au fost amenajate la milimetru pentru distanța cerută de proba de Cross-country care a atins lungimea de 6000 de metri la proba de 4*, obstacolele fiind distribuite aproape pe întreaga suprafață de 120 de hectare a Domeniului.

O altă calitate a locului de desfășurare este cea a prestigiul istoric: originea acestui sport este legată de întrecerile la care participau în trecut membrii familiilor nobiliare alături de ofițerii de cavalerie, dovedind calități exemplare ale cailor cu pedigree, sport la care au aderat și în România la mijlocul secolului XIX, în sincronicitate cu țări precum Anglia sau Franța. Strălucirea acestei epoci de începuturi se regăsește, de altfel, în modul în care a fost conceput parcul Domeniului Cantacuzino, inclusiv pentru plimbări călare, cât mai ales se regăsește în arhitectura Palatului Micul Trianon, ambele specifice secolului XIX și aspirațiilor avute de România, sintetizate prin viziunea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino („Nababul”), personalitate emblematică a epocii și membru al unei vechi familii nobiliare bizantine care a dat României reputați conducători și personalități de marcă.



Târg de lifestyle ecvestru și activități creative pentru întreaga familie

Pentru trei zile, în fiecare an Karpatia Horse Show creează o comunitate formată din iubitori și admiratori ai calului la care aderă numeroase persoane pentru care stilul de viață inspirat de natură reprezintă o prioritate.



Componenta caritabilă, nelipsită în fiecare an

Participarea la eveniment a cuprins și o valență caritabilă, o parte dintre fondurile strânse prin vânzarea biletelor fiind direcționate către consolidarea Domeniului și a Palatului Micul Trianon care necesită intervenții imediate de restaurare. Totodată, prin implicarea partenerilor de la AQUA Carpatica, publicul a fost invitat să doneze rechizite pentru copiii nevoiași din Florești, acțiunea fiind o reușită. De asemenea, la eveniment au fost prezenți cu un stand membrii centrului The Story of Autism care au contribuit la conștientizarea acestei cauze.



