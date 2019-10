Sun Challenge 2019: 286 de participanți și 8,400 de euro donați pentru protejarea țestoaselor

Pe 28 septembrie a avut loc cea de-a doua ediție Sun Challenge Văcărești, singura cursă de alergare prin Parcul Natural Văcărești. La competiție s-au înscris 325 de oameni, 286 dintre ei prezentându-se la start. Participanții au contribuit la strângerea a 6,300 de euro, la care SUN PLAZA adaugă suma de 2,100 de euro. Donația totală de 8,400 de euro merge către Asociația Parcului Natural Văcărești, care îi va folosi în programele de protejare ale țestoasei de apă (Emis orbicularis) din parc, singura specie de țestoasă semiacvatică nativă din fauna României.

Pe 28 septembrie, Sun Plaza în parteneriat cu Asociația Parcul Natural Văcărești a organizat cea de-a doua ediție Sun Challenge Văcărești. Anul acesta au fost trei distanțe de concurs: 5 km, 10 km și 21 de km, parcurse de către concurenți atat prin interiorul Parcului Natural Vacărești, pe poteci de trail cat si pe digul parcului.



Au fost premiate locurile 1, 2 și 3 de la fiecare categorie de vârstă, precum și locurile 1, 2, 3, 4, 5 General Open, masculin și feminin. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul competitiei s-a ridicat la peste 60.000 de RON. Premiile in bani de la General Open, au fost oferite cu sprijinul CBRE Romania, agentia de consultanta imobiliara ce administreaza Sun Plaza și liderul global dar și național al pieței de consultanță imobiliară.



Ce spun ambasadorii cursei?

Mircea Vintilă, realizator radio, activist pentru mediu: “E despre alergare, e despre o faptă bună, susținerea unei specii care e protejată și atunci ar trebui să fiu și eu pe listă. Eu fac destul de mult sport și anul acesta am alergat două semimaratoane de munte, mi-au mers destul de bine și ritmul meu de antrenament e relativ constant. Suprafața de alergare din parcul Văcărești e faină, adică nici asfalt, nici munte să zici că e un efort deosebit în urcare si atunci cred că o să mă simt destul de bine. Am experiența unor alergări pentru care nu m-am pregătit nici fizic și nici psihic, au fost dezastruoase, așa că mi-am propus să încerc măcar din punct de vedere psihic să abordez cursa aceasta într-un mod foarte serios. M-am înscris la semi-maraton.”



Camelia Potec, campioană olimpică la natație, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern: “Este mult mai grea cursa atunci când participi decât atunci când dai startul sau când vii să-i încurajezi pe alții. A fost o experiență. Mă bucur că am făcut acest lucru pentru o cauză și anume pentru țestoasele din parcul Văcărești. Am avut tendința să renunț, m-am și oprit o dată tocmai ca să nu mă accidentez pentru că terenul nu e tocmai plat, dar am continuat pentru că mi-am propus să alerg 5 km și iată că am terminat cursa de 5 km. În momentul în care pornești la o cursă, oricât de greu ți-ar fi, chiar dacă ritmul este mai mic pe parcurs, important este să reziști până la final”.



Alina Dumitru, campioană olimpică la judo, antrenoare: “Pentru mine a fost o experiență frumoasă având in vedere că n-am mai alergat de foarte mult timp și nu am crezut că voi face toată tura, cei 7 km, nu cei 21 la care m-am înscris. Dar a fost foarte frumos pentru că am alergat pe un drum pe care nu am mai alergat până acum, într-un parc frumos și sper să se strângă acei bani pentru a putea să ajutăm țestoasele din parc. A fost o provocare pentru mine și o alergare plăcută”.



La nivelul României, țestoasa de apă este clasificată ca o specie vulnerabilă, afectată de degradarea, distrugerea și fragmentarea habitatelor. Populațiile sunt amenințatate de poluare, desecări, colectarea în scopul comercializării și uciderea deliberată sau accidentală de către pescari sau conducători auto.



Pentru a proteja cele aproximativ 50 de țestoase care viețuiesc în Parcul Natural Văcărești, taxele de înscriere la prima ediție Sun Challenge Văcărești (din 2018) au fost donate pentru a le proteja căminul și a le ajuta să își păstreze habitatul.

Au fost amplasate insule de sorire și s-au demarat lucrările pentru amenjarea a 1000 de metri de plajă dedicată depunerii ouălor țestoaselor.



Această a doua ediție a competiției sprijină în continuare țestoasele de apă pentru că este momentul ca Asociația Parcului Natural Văcărești să treacă la nivelul următor - asigurarea supraviețuirii populației pe termen lung prin creșterea numărului de țestoase din parc și crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea puilor.



Astfel, taxele participanților din această ediție vor fi utilizate pentru crearea unor “grădinițe pentru țestoase”, microhabitate necesare juvenililor. Puii de țestoase nu sunt buni înotători și au neapărată nevoie de zone amenajate special (cu apă puțin adâncă, capabilă să se încălzeasca rapid, lipsite de stuf și bogate în surse de hrană).

Parcul Natural Văcărești este prima arie protejată urbană a țării, cel mai mare spațiu verde al capitalei. Aici au fost identificate deja peste 150 de specii de păsări, multe dintre ele fiind specii protejate.