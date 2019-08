Secrete culinare din culisele Untold, prin brandurile Flavours- Stradale si Mitzu

Un eveniment reusit implica intotdeauna muzica de calitate si mancare delicioasa, pentru a asigura energia necesara distractiei.Anul acesta, organizatorii Untold au cooptat in echipa doua branduri Flavours, dezvoltate sub bagheta lui Chef Foa, unul dintre cei mai renumiti specialisti in ”cooking” din Romania. Echipa de bucatari desemnata sa participe la eveniment va redefini ‘’street food”-ul in Cluj, acest oras vibrant si deschizator de drumuri, unde a fost lansat initial acest concept.

Brandurile Stradale si Mitzu s-au pregatit deja pentru intalnirea cu marii artisti care vor umple scenele de la Cluj intre 1-4 august. Robbie Williams, David Guetta, James Arthur, Steve Aoki, Busta Rhymes, Bastille si Armin Van Buuren sunt cateva dintre numele mari ce vor fi prezente anul acesta pe scenele Untold. Artistii mari au, de obicei, si cerinte speciale in ceea ce priveste mancarea din timpul evenimentelor.

Echipa de bucatari desemnati sa reprezinte brandul Flavours la Untold ne-a oferit detalii complete despre mancarea care va da tonul in timpul festivalului.



Ati pregatit si un meniu cu specific romanesc, pentru a descoperi artistii invitati si bucataria autohtona?

Da, toti artistii vor face o incursiune in bucataria traditional romaneasca, pentru a descoperi mai multe despre Romania, care a fascinat numeroase vedete internationale prin intermediul deliciilor noastre culinare. Astfel, am pregatit platouri de branzeturi romanesti, zacusca de casa, sarmale in foi de varza servite cu mamaliguta, bulz ardelenesc, salata de vinete si tochitura de porc.



Veti servi si deserturi speciale, asa cum ne-ati obisnuit?

Pentru desert, vom servi doua tipuri de placinta romaneasca homemade, cu mere, respectiv cu branza dulce. Pe langa dulcele romanesc, invitatii se vor mai delecta cu faimoasele ”flavours brownies”, cu mini-eclere de casa, cheesecake homemade, tarte de fructe cu vanilie si o prajitura pavlova uriasa, care poarta semnatura echipei Flavours si care va reprezenta cireasa de pe tort din ultima zi.



Ati folosit vreun ingredient secret, prin care sa impresionati invitatii?

Toate preparatele pregatite contin, pe langa ingrediente naturale si proaspete, si dragostea si pasiunea pentru gatit a lui Antoni Costea, chef-ul coordonator al echipei Flavours si Stradale din Cluj, care conduce echipa formata de 15 bucatari iscusiti.

Intreaga echipa de bucatari implicati in acest proiect a necesitat 3 luni de pregatire in prealabil, pentru o organizare minutioasa a evenimentului din punct de vedere culinar. Pana acum, am servit zilnic pana la 800 de persoane din staff-ul Untold, timp de o luna, in timpul montarii festivalului.



Cum vor servi masa invitatii speciali de la Untold?

In timpul evenimentului vom avea deschise 2 bufete cu delicii culinare, la scena principala (Main Stage), respectiv la Galaxy si vom servi atat meniuri prestabilite, cat si a-la-carte.

Au existat cerinte culinare speciale din partea artistilor participanti la Untold?

Spre surprinderea mea, invitatii speciali nu au avut mari pretentii in ceea ce priveste meniul, ceea ce ne-a oferit oportunitatea de a inova si de a ne pune in valoare talentul creativ.

Brandul Stradale s-a remarcat prin reinterpretarea mancarurilor preferate ale romanilor, intr-o maniera unica si delicioasa, folosindu-se grătarul Robata și cuptorul Tandoor, pentru desăvârșirea gustului preparatelor.

Brandul Mitzu anunta prima cafenea lansata de Chef Foa, care inglobeaza gusturi rafinate de cafea si dulciuri home-made. O noua locatie Stradale si Mitzu se va deschide in Record Park, in a doua parte a anului 2020, spre deliciul consumatorilor de mancaruri alese, dulciuri rafinate si cafea de calitate. Va fi o destinatie emblematica, cu multe surprize pentru fanii brandurilor.