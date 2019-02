Red Bull Music prezintă: Gerd Janson în Club Control

Gerd Janson, unul dintre cei mai influenți DJ house din Germania deschide seria evenimentelor Red Bull Music din 2019, pe 22 februarie în Club Control. În deschidere: Bogman.

Fost jurnalist muzical convertit în DJ, Gerd Janson a bifat toate etapele: critic muzical, curator radio, lector și producător, activist house declarat și artist neconformist. S-a remarcat prin producții muzicale curajoase și seturi ce-au făcut înconjurul lumii. Și-a lansat propriul său label, Running Back, unde explorează constant noi teritorii muzicale în house & techno, și este actualmente rezident al legendarului club Robert Johnson din Frankfurt. Este un colaborator îndelungat al Red Bull Music Academy, curator al emisiunii RISKY BUSINESS la Red Bull Radio și o apariție frecventă la unele dintre cele mai prestigioase festivaluri internaționale de muzică electronică. Este jumătatea supremilor Tuff City Kids, deși recunoaște că nici el, nici Phillip Lauer, celălalt membru al duo-ului, nu sunt copii duri („tough”) și cu atât mai puțin n-au crescut la oraș.Născut în România, Gerd n-a apucat să-și cunoască rădăcinile; familia lui a urmat marele exod nemțesc de la sfârșitul anilor ’70 și s-a oprit în mediul rural, undeva în apropiere de Frankfurt. Ca mulți dintre cei ce-au crescut la începutul anilor ‘90 în sud-vestul Germaniei, era un obișnuit al legendarului Milk Club din Mannheim, oraș celebru prin faptul c-a adus muzica jungle în atenția publicului larg din Germania. Aștepta întotdeauna cu nerăbdare after-hours, când ritmul încetinea și house-ul american acapara boxele. Mai târziu, dragostea sa profundă pentru house și disco s-a hrănit în clubul Wild Pitch din Frankfurt, cu DJ precum Heiko MSO și Ata. Febra muzicii electro & techno l-a prins după un mixtape al lui Sven Väth.În 1998, devine rezident la DJ la Café Kesselhaus din Darmstadt. Nostalgic, Janson crede că spiritul original al clubbingului berlinez (mai exact, scena muzicii dance din anii '90, dominată de techno) este ilustrat cel mai bine de Panorama Bar din Berghain, un loc unde politica casei era că se intra atât de greu încât toată lumea care reușea era fericită din cauza asta, și-n plus, toți căpătau câte-un sticker pe telefon, astfel încât să nu poată face fotografii și să-și bată capul despre cum se vor vedea mai târziu în social media.„Încă îmi e greu să spun că sunt DJ, deși cred că asta fac acum” spunea Gerd Janson anul trecut, la Red Bull Music Academy Berlin 2018. „N-am văzut-o niciodată ca pe-o carieră, nici n-am tratat-o ca atare. (...) Văd DJ tineri care-mi plac foarte mult și cred că învață meserie într-un mod diferit, dar cred că dacă iei Djing-ul în serios, ca o formă de artă sau cum vrei s-o numești, atunci trebuie să investești permanent timp în asta.(...) Poți învăța elementele de bază în dormitor, dar pentru a învăța cu adevărat, trebuie s-o faci în fața oamenilor. Trebuie să pui muzică oamenilor pentru a-i vedea cum reacționează”.Red Bull Music promovează diversitatea culturilor și a genurilor muzicale, precum și mințile transformative care le pun în mișcare. Festivalurile, workshop-urile educative, colaborările dintre artiști și miile de alte inițiative reunite sub umbrela Red Bull Music sprijină comunități artistice locale din întreaga lume.Prețul biletelor este 20 lei, acces începând cu ora 23:00.