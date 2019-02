Cele mai cool modele Levi’s® ale anilor ’90 se întorc în sezonul de primăvară-vară 2019, dar cu un twist modern

Uitate vor rămâne zilele în care căutam produse vintage prin intermediul site-urilor online. Legandara colecție Levi’s® Engineered Jeans™ se întoarce sezonul acesta, cu un twist actual, adaptat unei garderobe moderne.

Lansați în anul 1999, Levi’s® Engineered Jeans™ au avut un succes incredibil imediat, iar de-a lungul anilor au devenit populari nu doar pentru modul în care se așază pe corp, dar și pentru stilul lor progresiv. Abordând o gândire în perspectivă a design-ului, printr-o maximizare a confortului cât și a libertății de mișcare – tehnologia tricotajului 3D și a materialului foarte flexibil îmbină foarte bine cusăturile laterale ergonomice.Ediția specială relansată pentru colecția de primăvară-vară 2019 are la bază conceptul “engineered”, aducând un plus în zona de cercetare și a design-ului modern. “Engineered este stilul care stă la baza acestei relansări. Luăm conceptul Levi’s® Engineered Jeans™ și experimentăm tricotajul 3D pentru a vedea cum ar fi dacă am crea jeanșii viitorului”, declară Jonathan Cheung, vice-preşedinte senior al Levi's® Global Design.