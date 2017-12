Raluca Badulescu vrea un cadou inedit de Craciun

Nu isi ascunde varsta, recunoaste cu nonsalanta cu care o caracterizeaza ca se apropie de 45 de ani si spune ca este perioada din viata ei in care se simte cea mai multumita de cum arata.

Inaintea sarbatorilor, dupa un sezon intreg de filmari pentru emisiunea "Bravo, ai stil", acum ca se afla intr-o mica pauza de filmari, Raluca si-a facut singura cadoul de Craciun."Am vrut niste tinerete, asa ca m-am dus la medicul meu estetician, caruia ii sunt foarte fidela, eu nu imi schimb medicii si nici nu ma dau pe mana oricui, increderea mea se castiga greu, am decativa ani un medic estetician care stie exact ce imi place, cum imi place, care nu ma lasa sa bat campii si ma tempereaza atunci cand tind sa exagerez. Omul asta are grija de tenul meu, de aceea arata asa desi am slabit enorm. Nu am riduri, nu am gusa, am pielea neteda. Asa ca de sarbatori, dupa un sezon in care am filmat, am fost machiata zilnic, am fost la Morad sa imi dea un refresh la fata, un pic de botox, un pic de acid hialuronic, niste cristale de calciu si ma simt in forma.Indemn pe aceasta cale toate femeile sa se iubesca pe ele, sa isi faca mici bucurii, acum inainte de sarbatori", a declarat jurata "Bravo, ai stil!"Despre ea, medicul care o trateaza, dr. Iancu Morad, spune ca "este exemplul viu ca se poate, ca o femeie, care isi doreste sa se mentina in forma, poate daca isi doreste cu adevarat. Medicina a avansat in asa fel incat daca stim sa o folosim cu decenta si bun simt face minuni, ne mentine in forma si sterge lejer minim zece ani de pe fata".