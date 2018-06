Radhu, artistul care colaboreaza cu Laura Zapata, surprins cu o bruneta la mare

Radhu, artistul roman care canta cu sora celebrei Thalia, s-a distrat cu o bruneta senzuala. Abia s-a despartit de iubita din Mexic. Vezi ce sfat i-a dat Laura Zapata.

Radhu si-a refacut viata sentimentala dupa despartirea de iubita din Mexic.Radhu, artistul roman care a cunoscut succesul in Mexic si colaboreaza cu Laura Zapata, sora celebrei Thalia, s-a intors pe plaiurile mioritice pentru a-si rezolva cateva probleme.Ei bine, printre drumuri, intalniri si spectacole, protagonistul nostru a reusit sa-si strecoare in program si o scurta escapada pe litoral. Si nu singur!Solistul a fost insotit de o tanara focoasa care a atras toate privirile. Bruneta senzuala a fost nedezlipita de protagonistul nostru si nici nu ne mira ca acesta nu mai sufera dupa fosta lui iubita din Mexic de care s-a despartit in urma cu cateva saptamani.Se pare ca artistul este pus pe distractie vara aceasta in ciuda sfaturilor colegei lui, celebra Laura Zapata, sora Thaliei, care l-a sfatuit sa stea o perioada singur, sa se linisteasca dupa o despartire.Radhu are un inceput de vara plin, pe langa viata personala acesta venind cu surprize si pe plan profesional.Cantaretul a lansat o noua piesa, "Bolero", de pe platourile de filmare ale telenovelelor "Televisa".In aceasta locatie nu are acces orice strain, insa spre uimirea producatorilor, Radhu arata ca un mexican nativ, dar si vorbeste o spaniola mexicana, pe care alti artisti ajunsi in Mexic trebuie sa o studieze timp indelungat si trebuie sa faca scoala de dictie, pentru a putea vorbi ca un nativ, ei fiind nationalisti."Am filmat acest videoclip la "Hacienda Yextho", o celebra ferma mexicana care a devenit obiectiv turistic in localitatea Hidalgo din Mexic, construita in anul 1600. Se poate vizita, este un loc unde se filmeaza telenovelele Televisa (Esmeralda, Tequila cu Suflet de Femeie, Salome) si este utilizatata si in regim hotelier, unde adesea se relaxeaza Angelica Rivera, sotia actualului presedinte mexican, celebra "Stapana"!", spune Radhu, artistul care este imaginea acestei ferme de poveste construita in "estilo colonial", stil tipic mexican.