Minnie Mouse a primit propria stea pe Walk Of Fame

Pe 22 ianuarie, Camera de Comerț din Hollywood i-a acordat o distincție lui Minnie Mouse, personajul Disney, oferindu-i o stea oficială pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood. La eveniment au participat Președintele și CEO Disney Robert A. Iger, și vedeta pop emblematică Katy Perry în calitate de invitați speciali. Steaua a fost acordată la categoria Film și se află în apropierea clădirii El Capitan Theatre.“Minnie Mouse este o celebritate și un personaj emblematic când vine vorba de modă, încă de la prima apariție a sa pe scena filmului clasic animat deschizător de drumuri, Steamboat Willie,” a declarat Robert A. Iger, Președinte și Chief Executive Officer, The Walt Disney Company. “Fiind protagonista a peste 70 de filme pe parcursul strălucitei sale cariere, Minnie a bucurat milioane de oameni din întreaga lume, atingând inimi și aducând veselie oriunde s-ar afla. Suntem foarte încântați că influența sa culturală și numeroasele ei realizări sunt recunoscute acum prin acordarea propriei stele pe Walk of Fame din Hollywood.”Cu peste 70 de filme la activ, Minnie Mouse este una dintre cele mai recunoscute staruri Hollywood la nivel global, răspândind bucurie printre copii și familii timp de mai multe generații.Iubită pentru personalitatea ei jovială molipsitoare, stilul emblematic al lui Minnie a transformat-o într-o muză pentru designerii de modă, artiștii și fanii din întreaga lume. Ținuta ei clasică polka dot a fost constant reimaginată de industria modei, de la modelul inițial de pălărie pillbox decorată cu flori, care a influențat tendințele în materie de pălării pentru femei, la faimoasa fundă cu urechi.“Minnie întruchipează conceptul de emblematic. Stilul ei este reprezentarea modei amuzante,” a spus Katy Perry. “Nimeni nu a reușit până acum să poarte mai bine ca ea o fundă, culoarea roșie sau o rochiță cu buline. Să aduci bucurie atâtor oameni este o aptitudine specială, iar ea face acest lucru prin simpla clipire a genelor. Sunt deosebit de bucuroasă să particip la evenimentul de celebrare a lui Minnie și a magiei ei prin dezvelirea unei stele pe Walk of Fame.”