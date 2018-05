Filmul „Octav” se lansează și pe DVD

6 zile pe săptămână, 12 ore pe zi, începând cu ora 5:00 dimineața și 1 oră de pauză. Duminica este liberă, însă nu în totalitate. În fiecare zi, câteva tone de echipament circulă încontinuu dintr-un loc în altul și o armată de oameni sunt mereu în mișcare pentru a-și îndeplini cât mai bine sarcinile profesionale.

Cam așa se poate rezuma munca pe platourile de filmare ale unei pelicule cinematografice. Totul, pentru ca noi să ne putem bucura de imaginile și povestea frumoasă ce ne apare de pe marile ecrane.Iar „Octav” este un film care prezintă imagini calde și poetice despre țara noastră și care a dovedit o nouă modalitate de promovare a cinematografiei românești în mediul cinematografic internațional.Începând cu luna mai 2018, publicul se poate bucura de povestea lui Octav, care îl are pe mult îndrăgitul actor Marcel Iureș în rol principal, și în format DVD.Discul va conține imagini inedite (de exemplu, povestea pe larg a modului în care s-a lucrat pentru acest film), care vor fi publicate în exclusivitate doar pe DVD, cât și o broșura tipărită cu informații și fotografii detaliate despre producția cinematografică regizată de Serge Ioan Celebidachi.O surpriză plăcută pentru public va fi faptul că 1 din 100 de DVD-uri „Octav”, puse la vânzare, va conține deja semnătura actorului Marcel Iureș.Evenimentul de lansare al DVD-ului „Octav” va avea loc miercuri, 16 mai 2018, începând cu ora 18:30, la Librăria Cărturești Carusel, din Centrul Vechi. DVD-ul va putea fi cumpărat din rețeaua Cărturești și de pe website-ul oficial al filmului, începând cu data de 15 mai, la prețul de 49.9 lei.Alături de presă și de publicul prezent vor fi actorul Marcel Iureș, regizorul Serge Ioan Celebidachi, producătorul Adela Vrînceanu Celebidachi, dar și copiii din film Alessia Tofan și Eric Aradits, alături de alți membri ai echipei de filmare.Seara se va încheia cu o sesiune de autografe pe care Marcel Iureș o va oferi celor prezenți.Filmul „Octav” spune povestea lui Octav (Marcel Iureș), un bărbat în vârstă, care se reîntoarce la conacul copilăriei sale aflat undeva în zona rurală a României, cu dorința de a-l vinde.Ajuns aici, după o absență de zeci de ani, o fetiță ce-i pare cunoscută îl poartă într-o călătorie minunată în timp, înapoi la anii copilăriei sale pentru a-l ajuta să-și redescopere bucuria de a trăi.Lung-metrajul „Octav”, o coproducție România — Marea Britanie, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, producător Adela Vrinceanu Celebidachi, a primit de la lansare până în prezent numeroase premii și nominalizări internaționale și naționale, după cum urmează:Festivalul Internațional de Film de la BeijingSingurul film românesc aflat pe lista nominalizaților pentru Tiantan Awards 2018Calcutta International Cult Film Festival, India 2018Cel mai bun film al lunii ianuarie 2018, secțiunea Narrative FeatureVirgin Spring Cinefest, India, februarie 2018GOLD AWARDS: Debut Filmmaker, Best Director (Serge Ioan Celebidachi), Narrative Feature, Best CinematographySILVER AWARDS: Best Actor (Marcel Iureș), Best ProducerBRONZE AWARDS: Best Actress (Alessia Tofan), Best Music ScoreHONOURABLE MENTION AWARDS: Best Sound DesignMontreal World Festival Film 2017, CanadaNominalizat la secțiunea Focus on World CinemaCairo International Film Festival 2017, EgiptNominalizat la secțiunea International PanoramaPREMIILE GOPO 2018Premiul Publicului, pentru cei mai mulți spectatori în cinema