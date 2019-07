Fenomenul André, premiat in cadrul unuia dintre cele mai asteptate concerte ale verii

Marti seara, André a sustinut primul show oficial la doar cateva zile de la momentul relansarii. Trupa fenomen a urcat pe scena Arenelor Romane si a cantat cele mai iubite hituri ale anilor 2000 in fata a mii de oameni.

Spectacolul a fost incheiat cu o surpriza din partea Cat Music, label care a fost alaturi de trupa inca din anul 1998 - cele doua André au primit trofeul pentru Reginele Muzicii Dance.





Andreea Balan si Andreea Antonescu au cantat o parte dintre hiturile generatiei André: „Prima iubire”, „Libera la mare”, „Mosule”, „Flori de tei”, intr-un show plin de energie, coregrafii actuale, dar si miscari de dans ce aduc aminte de anii 2000.





Trupa s-a infiintat in 1998, iar un an mai tarziu a lansat single-ul “Libera la mare” si odata cu el a creat o explozie in muzica, moda, dar si in atitudinea unei intregi generatii – generatia André. Fenomenul André inseamna nu mai putin de sase albume lansate, 1.500.000 de de unitati vandute, patru discuri de platina, un disc de aur, sute de concerte, fan-cluburi in fiecare oras din Romania, dar si milioane de admiratori in strainatate.





In anul 2001, André este desemnata "Cea mai buna trupa pentru adolescenti", iar cele doua fete sunt numite „Reginele muzicii dance”.Dupa super hitul „Libera la mare”, urmeaza „Noapte de vis”, „Lasa-ma papa la mare”, „Prima iubire”, „Am sa imi fac de cap”, „Flori de tei”, „Fac ce vreau”, „Prima iubire” si multe alte piese de succes care au devenit imnuri.





Link YouTube „Reset la inima”: https://youtu.be/E4ADaQbC-Z0