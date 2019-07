Cezar Stratan si Eva Maria lanseaza „Alta data”

Pavel Stratan si Radu Sirbu, doi dintre cei mai talentati artisti de peste Prut, isi unesc fortele pentru o colaborare unica.

Cu performante inedite, zeci de premii, recorduri si experienta muzicala de aproape 20 de ani, cei doi tatici au compus pentru Cezar, mezinul familiei Stratan, si Eva Maria, fiica lui Radu si Sianna Sirbu, piesa „Alta data”.





O poveste de dragoste de oameni mari, dar traita de copii, piesa „Alta data” este insotita de un videoclip regizat de Roman Burlaca in care Cezar, in varsta de 10 ani, joaca rolul unui gangster, iar Eva Maria, in varsta de 6 ani, joaca rolul unei printesei inabordabile.





In noiembrie 2017, Cezar a lansat alaturi de Cleopatra piesa si videoclipul „Mami”, o poveste cu un mesaj emotionant.In varsta de 10 ani, Cezar merge pe urmele tatalui sau, iar de la 4 ani canta alaturi de el.





Eva Maria si-a facut debutul la “Aici eu sunt vedeta” unde interviul ei a adunat peste un milion de vizualizari pe YouTube. Desi este proaspat absolventa de gradinita, Eva Maria este pasionata de vlog si are deja un canal de YouTube.









Link YouTube: https://youtu.be/wbawhWMAkAg