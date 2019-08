Emil Rengle va juriza performantele concurentilor de la „Imi place dansul”, in toamna, la Kanal D

Voce puternica a generatiei sale, extrem de talentat, extravagant si performer carismatic in toate aparitiile sale, acestea sunt doar cateva dintre atributele lui Emil Rengle, dansatorul si coregraful care va face parte din Juriul show-ului „Imi place dansul”, ce va fi difuzat in aceasta toamna la Kanal D. Emil Rengle se alatura astfel lui Beatrice Rancea si Cocutei (Andra Eugenia Gheorghe), recent anuntate ca facand parte din Juriul acestui show dedicat tuturor celor indragostiti de dans, de adrenalina competitiei si de frumusetea unui show total."Sa incep colaborarea cu Kanal D este ca si cum as incepe o noua relatie romantica. Eu sunt genul de om care atunci cand se arunca in ceva, o face fara rezerve, asa ca, tot ce pot sa va spun este sa va tineti bine ca aterizez! Colegi noi, producatori, regizori, echipa noua de filmare... abia astept sa ii cunosc pe toti si abia astept sa pornim in aventura . Este exact emisiunea la care am visat dintotdeauna”, spune Emil Rengle despre experienta care il asteapta.Cu o poveste de viata extraordinara, Emil Rengle a intalnit in cautarile sale artistice oameni care l-au inspirat sa isi cultive permanent talentul si libertatea de exprimare si, astfel, sa influenteze pozitiv o intreaga generatie. Visul american i-a dat energia de care avea nevoie pentru a transforma oportunitatile in realitati extraordinare. In America, a avut ocazia sa o intalneasca pe coregrafa lui Beyonce, Sheryl Murakami, si a avut parte de experiente care ii vor consolida traseul profesional.Indragostit iremediabil de dans, dupa ani in care a facut inconjurul lumii si a realizat coregrafii pentru celebri artisti internationali, precum INNA, Lil Wayne, Ne-Yo, Fifth Harmony si Alexandra Stan, Emil Rengle a devenit cel mai ravnit si influent tanar dansator roman.„Spun asta de fiecare data cand se iveste ocazia: fara dans, nu as fi cine sunt, nu as sti cine sunt si, cu siguranta, nu as fi cine sunt azi”, declara Emil Rengle. Tanarul artist ii indeamna pe toti cei care isi doresc sa isi urmeze visul si sa isi demonstreze talentul sa se inscrie la castingul pentru competitia care se va desfasura in toamna, in cadrul show-ului „Imi place dansul”.„Sunt nerabdator sa descopar dansatori exceptionali, sa ma las inspirat si purtat de povestile lor.Caut oameni talentati, dansatori cu vise, personalitate si curaj. Auditiile sunt inca in desfasurare, asa ca, daca iti doresti sa ai o sansa in care sa arati lumii cine esti si cat iubesti dansul, acum este momentul tau!”, le transmite Emil Rengle celor care vor sa intre in cea mai frumoasa aventura a vietii lor.Toti cei care isi doresc sa isi exprime talentul in fata tarii intregi se pot inscrie in castingul pentru competitia televizata accesand pagina casting.kanald.ro . Ii asteapta una dintre cele mai frumoase experiente ale vietii lor, adrenalina competitiei, un show total in care vor avea ocazia sa isi demonstreze pasiunea pentru dans.