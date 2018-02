Concert Pasărea Rock - Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan Țăndărică, Josef Kappl la Hard Rock Cafe

Miercuri pe 21 februarie, de la ora 21:30, va asteptam la Hard Rock Cafe la un concert cu super grupul Pasărea Rock ! Pasărea Rock este un proiect lansat pe piața muzicală din România în martie 2014. Ajunşi la vârsta maturităţii artistice, Mircea Baniciu, Josef Kappl și Ovidiu Lipan Țăndărică au înţelepciunea de a nu se rupe de trecut, ci de a căuta în experienţa comună a tinereţii puterea şi forţa de a duce mai departe o poveste care a făcut legendă, povestea trupei care i-a consacrat, Phoenix. Proiectul este întregit de Sorin Voinea și Nicu Patoi.De la înființare, trupa a lansat un album, două EP-uri și mai multe videoclipuri, iar turneele susținute de Pasărea Rock în ultimii trei ani au confirmat, la nivel național, succesul proiectului. Repertoriul Pasărea Rock include compozițiile originale precum Praznic năprasnic, Călușandra, Pasărea Calandrinon, Legenda, Epitaf, Zoreaua, piese din prima operă rock-simfonic Meșterul Manole, cum ar fi Pe Argeș în jos sau Rugăciune către Domnul și hituri binecunoscute interpretate de Mircea Baniciu, Hanul ulciorului nesecat sau Eșarfă în dar.Pasărea Rock a lansat primul său album muzical, Legenda, în toamna lui 2016, în cadrul unui format unic la nivel european și special creat pentru a surprinde publicul, oferind o experiență de neuitat. Tematica evenimentului a adus în actualitate tradițiile românești, printr-un spectacol inedit și incitant, care s-a desfășura pe fondul unor efecte speciale, cascadorii și proiecții, realizate într-un decor de film și menite să transmită publicului spiritul Pasărea Rock. În arena amenajată de Basme cu cai, spectatorii au fost transpuși într-o atmosferă medievală, de poveste, membrii formației fiind protagoniștii unor scene care amintesc de haiducii de odinioară.Albumul Legenda este esența existenței unei trupe prezentă pe piața muzicii românești de trei ani, fiind rodul muncii consecvente și reprezântând renașterea genului muzical, cu influențe din folclorul românesc și cel balcanic.„Pasărea Rock împletește stilul muzical al anilor ‘70 cu influențele moderne și ne bucurăm că prin muzica noastră am atins iubitori ai rockului de toate vârstele.Ne mândrim să descoperim adolescenți care vin la concertele noastre și savurează muzica pe care o cântăm cu plăcere de-o viață”, a declarat Mircea Baniciu.„În perioada de existență a trupei, am realizat foarte multe lucruri deosebite. N-am stat pe loc, ci am muncit consecvent și roadele au început să se vadă. Prin Legenda ne-am dorit să aducem o schimbare în domeniu, într-o vreme în care muzica e lipsită de conținut și mesaj”, a completat Josef Kappl.„Am crescut și ne-am format pe ritmuri de rock, iar acum e timpul să dăm înapoi ceva din ce am primit și să formăm generațiile care vor duce tradiția mai departe. Ne propunem să aducem în fața publicului muzică rock de esență tare”, a conchis Ovidiu Lipan Țăndărică.Biletele se gasesc online pe www.iabilet.ro si in reteaua iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Hard Rock Cafe, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara.Biletele au următoarele preţuri: VIP: 80 de lei, cu loc la masa in fata scenei (doar 80 de locuri);acces General: 59 de lei, cu loc la masa in sala; fara loc: 59 de lei. Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara. Pentru grupuri mari se acorda discounturi!Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îti reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live. Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by ROCK FM