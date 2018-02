Masajul de relaxare – 4 tipuri care te pregatesc pentru sezonul de primavara

Cand se schimba sezonul este foarte important ca organismul tau sa fie relaxat si gata de actiune! Odata cu venirea primaverii, ar fi bine sa fii cat se poate de relaxata. Ziua se va mari, vremea de afara se va incalzi, iar tu vei avea mai multe activitati. Totusi, la inceput de sezon, vremea e mai putin prietenoasa, iar scaderile si cresterile de temperatura pot conduce la gripa sau raceala, ori stari de oboseala.

Daca organismul este relaxat si sistemul imunitar va fi mai puternic, tu vei reusi sa eviti micile neplaceri pe care le aduce primavara. Relaxarea prin masaj este eficienta si extrem de practica. In cele cateva minute de rasfat, organismul se relaxeaza si devine mai puternic. Suzana Pretorian, doctor balneolog Danubius Health Spa Resort Sovata, iti recomanda patru tipuri de masaj, care iti vor pregati organismul pentru noul sezon:

Masajul Aromatic Revitalizant – Este realizat pe un pat special si utilizeaza tehnici de masaj suedeze in combinatie cu uleiuri aromatice. Masajul aromatic revitalizant oferit la Danubius Health Spa Resort Sovata are efecte de imbunatatire a circulatiei sanguine, al furnizarii oxigenului la tesuturi, ajuta la cresterea flexibilitatii musculare, dar si la revigorarea generala a organismului. Uleiurile aromatice folosite in cadrul acestui ritual sunt: menta, uleiul de rozmarin si de lamaie.

Masajul dorsal cu prosoape fierbinti – Acest masaj utilizeaza doua prosoape rulate, inmuiate in apa fierbinte.

Terapeutul tapoteaza zona gatului, al umerilor, zonei spatelui pana in zona sacrumului, aplicand o miscare continua. Tratamentul este excelent pentru reducerea senzatiei de tensiune, are efecte relaxante si diminueaza durerile.

Masajul cu pietre calde – Initial, pe corp, se aplica un ulei de masaj, care permite pietrelor sa alunece mai usor. Acestea sunt de regula roci magmatice sau bazalt, un tip de roca bogata in fier, care are capacitatea de a retine caldura. Aceste pietre sunt incalzite la o temperatura adecvata si aplicate cu scopul de a masa spatele. La final, se indeparteaza si se realizeaza un masaj cu tehnici suedeze. Pietrele fierbinti sunt plasate pe punctele strategice ale corpului si sunt lasate sa actioneze pentru mai mult timp. Acest tip de masaj este aplicat cu succes in tratarea durerilor de spate, pentru ameliorarea circulatiei sanguine, precum si reducerea stresului si tensiunii.

Masaj cu crema de vin – Destinat regenerarii si hidratarii pielii, acest masaj este efectuat cu o crema speciala realizata din vin. La baza lui se afla tehnica clasica a masajului de relaxare, care, in functie de durata tratamentului, se aplica pe spate sau pe tot corpul. Efectul sau poate fi: nutritiv sau de regenerarea pielii, de relaxare si in acelasi timp de energizare.