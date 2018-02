Concert COMPACT pe 9 februarie la Hard Rock Cafe

Pe 9 februarie, de la ora 22.30, BestMusic Live Concerts te invită la un concert extraordinar COMPACT, la fel de vibrant precum cele mai îndrăgite melodii ale formaţiei.

Vino la Hard Rock Cafe să asculţi „Fata din vis,” „Cântec pentru prieteni,” „Eşti totul pentru mine” sau „Pe tine te-am ales” dar si cel mai recent hit al trupei "La multi ani, iubirea mea", piesa cu cu sute de mii de vizionari pe Youtube, în interpretarea inconfundabilă a lui Paul Ciuci, vocea care a făcut celebre aceste refrene. Vei fi aproape de artiștii tăi preferați și te vei bucura de muzica lor, într-o atmosferă unică. Show-urile explozive, colecţia impresionantă de suveniruri care îți reamintesc de legendele muzicii și calitatea ireproșabilă a sunetului îţi garantează cea mai placută experienţă live.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 20:00-22:00), Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara.Biletele au următoarele preţuri:- VIP: 80 de lei, cu loc la masa in fata scenei (doar 80 de locuri)- Acces General: 55 de lei, cu loc la masa in sala- Fara loc: 55 de leiPretul biletului include si o bere oferita de Carlsberg!Online pe www.iabilet.ro , puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin FanCurier oriunde in tara.Pentru grupuri mari se acorda discounturi!Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor, într-o atmosferă unică! Show-urile explozive, colecţia de suveniruri care îți reamintesc de legendele muzicii și calitatea sunetului îţi garantează cea mai placută experienţă live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by ROCK FM