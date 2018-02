Diane Lane și Greg Kinnear se vor alătura ultimului sezon din House of Cards

Producția celui de-al șaselea și ultim sezon din renumitul serial Original Netflix a fost reluată.

· Nominalizați la Academy Award®, actorii Diane Lane și Greg Kinnear se vor alătura casting-ului din ultimul sezon al serialului House of Cards.Lane și Kinnear vor fi alături de câștigătoarea la Golden Globes și nominalizata la premiile Emmy - Robin Wright, dar și de Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott și Boris McGiver în cel de-al șaselea și ultim sezon al producției originale.Serialul House of Cards – produs de studiourile MRC (studiourile din spatele seriei Netflix Ozark) – prima producție originală Netflix, a început producția. Producătorii executivi pentru House of Cards sunt Melissa James Gibson, Frank Pugliese, Robin Wright, David Fincher​, Joshua Donen​, Dana Brunetti​, Eric Roth​, Michael Dobbs​ și Andrew Davies​. Seria a fost creată de către Beau Willimon și produsă de Donen/Fincher/Roth, alături de studiourile MRC, pentru Netflix.În anul 2013, House of Cards a devenit prima serie originală online și a primit nominalizări importante la Premiile Primetime Emmy. Seria a primit 53 de nominalizări la Emmy, cu șapte premii câștigate – inclusiv cel mai important Emmy pentru un serviciu de difuzare online, premiul lui David Fincher pentru “Outstanding Directing for a Drama Series.” House of Cards a fost nominalizat la șase premii Golden Globes și a câștigat două. Legendara serie a primit 11 nominalizări pentru Screen Actors Guild și a câștigat două premii; un premiu AFI; patru nominalizări la premiile Writers Guild, cu un premiu câștigat; două nominalizări la BAFTA; patru nominalizări la premiile Producers Guild; două nominalizări la premiile Directors Guild și un premiu Peabody, pe lângă alte distincții.· Despre Diane Lane: Actrița Diane Lane a fost nominalizată la Academy Award®, Golden Globe® și Screen Actors Guild.Debutul lui Lane a fost în A Little Romance, urmând o listă memorabilă de filme cunoscute, precum controversatul Unfaithful (fiind numită “Cea mai bună actriță” de către criticii de la New York Film, National Society of Film Critics și Academy Award®, Golden Globes și nominalizări la Screen Actors Guild), Under the Tuscan Sun, (nominalizare Golden Globe®) Hollywoodland, Nights in Rodanthe, Must Love Dogs, A Perfect Storm, A Walk on the Moon (nominalizare la premiile Independent Spirit), Trumbo (nominalizare la SAG “Best Ensemble”) și Chaplin, printre multe altele. Lane a primit o nominalizare la premiile Emmy® pentru rolul Lorenei din Lonesome Dove, fiind protagonist în patru filme regizate de către Francis Ford Coppola; The Outsiders, Rumble Fish, The Cotton Club și Jack și a jucat în debutul regizoral al lui Eleanor Coppola, Paris Can Wait. Înainte de a începe producția pentru House of Cards, Lane a avut un rol principal în seria The Ramonoffs.· Despre Greg Kinnear : Nominalizat la Academy Award® și câștigătorul unui premiu Emmy, Greg Kinnear este actorul ce va putea fi văzut într-un trio de filme ce include Brand Banks regizat de Tom Shadyac, The Red Sea Diving Resort alături de Chris Evans și Ben Kingsley, producție regizată de Gideon Raff, dar și în următorul thriller Strange but True, alături de Amy Ryan. În plus, Kinnear regizează și joacă în The Philosophy of Phil. În ceea ce privește televiziunea, Kinnear poate fi urmărit în Philip K. Dick’s Electric Dreams. De asemenea, Kinnear mai este recomandat și de Same Kind of Different As Me, Brigsby Bear, HBO’s Confirmation, Little Men, The Kennedy’s, Rake, Little Miss Sunshine, As Good As It Gets, You’ve Got Mail, și Anchorman: The Legend Continues.