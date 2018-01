Arlissa debuteaza cu o piesa in colaborare cu Jonas Blue

Desi este tanara, cartea ei de vizita este bine conturata: o voce puternica, usor de recunoscut, o imagine exotica si acum are o colaborare super hot. Noua senzatie a momentului, cantareata si compozitoarea Arlissa, a debutat pe piata muzicala cu single-ul “Hearts Ain’t Gonna Lie”, in care vorbeste despre adevar, pe care il alege de fiecare data, in viata de zi cu zi, dar si in viata sentimentala. Tanara cu origini germane, in varsta de 25 de ani, intra in urmtoarea faza a carierei sale muzicale cu o colaborare cu hit maker-ul, Jonas Blue, in timp ce continua sa isi promoveze muzica scrisa.Pana la varsta de 14 ani, Arlissa canta prin casa si era clar ca era talentata, insa de la aceasta varsta si-a dat seama ca vrea sa compuna si sa devina o cantareata cu ‘norma intreaga’.La 15 ani a pasit pentru prima oara intr-un studio, iar la varsta de 19 ani cei de la Capital Records au luat-o sub aripa lor. Arlissa are planuri mari pentru viitor si doreste sa pregateasca un album, sa aiba numeroase concerte ca oamenii sa ii asculte muzica in “forma pura”, asa cum s-a exprimat chiar ea.