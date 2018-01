Parintii Ramonei Badescu au aniversat 60 de ani de casatorie!

Anul 2018 a inceput bine pentru Ramona Badescu, cu proiecte noi care o tin ocupata in Italia. Insa atunci cand vine vorba de parintii ei, vedeta, desi are un program incarcat, nu sta deloc pe ganduri. Tatal si mama Ramonei, Cristel si Liana Badescu, au sarbatorit la sfarsitul saptamanii trecute 60 de ani de casatorie, iar actrita le-a organizat o frumoasa petrecere, in orasul natal, la Craiova. Chiar daca a venit pentru doar doua zile in tara, Ramona s-a ocupat indeaproape de toate detaliile ce au tinut de organizare si s-a asigurat ca totul va decurge perfect pentru petrecerea aniversara.



“Am venit in tara special pentru aniversarea celor 60 de ani de casatorie a parintilor mei. Sper sa jucam si la nunta de diamant! Oricum, am putea sa-i includem in Cartea Recordurilor, pentru ca in societatea in care traim acum este foarte greu sa ajungi macar la zece ani de casatorie! Parintii mei sunt un exemplu pentru mine si ma bucur ca am putut sarbatori impreuna aniversarea lor de 60 de ani de casatorie! Eu m-am ocupat si am organizat petrecerea, mama a ales meniul.

Seara a debutat cu un recital la pian sustinut de tatalui Ramonei, urmat de fratele sau de profesie medic. Se pare ca toti membrii familiei Ramonei au fost atrasi de muzica si de partea artistica. Invitatii au avut la eveniment un meniu special compus din rata pe varza, coaste de porc pe pat de cartofi si aperitiv de foie gras si un tort aniversar cu bezea, caramel, nuci si ciocolata.