Andreea Balan lanseaza piesa si clipul “Asa de frumos”, feat. Silviu

Dupa ce a adus “Fantezia de iarna” si a cucerit publicul cu un “Tango in priviri”, Andreea Balan lanseaza o noua piesa: ” Asa de frumos ”. Single-ul este insotit de un videoclip ce spune in imagini o poveste de dragoste in care conflictele si momentele frumoase se imbina, pentru ca uneori oamenii aleg sa accepte minciuni pentru a simti iubirea alaturi de persoana draga. Piesa este compusa de catre Madalin Rosioru si Thea Minculescu.Videoclipul, in regia lui Shinjikun, a fost filmat pe parcursul a doua zile in mai multe locatii din Romania. In clip apare si Silviu Mircescu, actor cunoscut in lumea teatrului, ce joaca pe scenele Teatrului National din Bucuresti si de la Bulandra. Mai mult decat atat, Silviu canta o parte din piesa alaturi de Andreea Balan.“Mi-am dorit foarte mult sa fac un clip care sa exprime ideea de libertate si care sa arate totodata cat de frumoasa este iubirea, chiar daca uneori nu totul este perfect”, declara frumoasa artista.Andreea Balan este artista cu cele mai spectaculoase show-uri ce imbina cu succes muzica si dansul.Cantareata - dansatoare se afla acum in plin turneu in toata tara cu FANTEZIA SHOW, un concept de show plin de culoare, costume si coregrafii spectaculoase pe care il face alaturi de band-ul si dansatorii sai. Publicul care vine la concertele sale are parte de o experienta vizuala foarte frumoasa, vazand in 60 de minute Carnavalul de la Rio, Iepurasi provocatori, SuperEroi in actiune, Majorete zambarete, plus multe alte surprize puse in scena de Andreea si echipa ei.