Cum arată Eva Longoria în ultima lună de sarcină

Eva Longoria așteaptă primul său copil cu soțul Jose Antonio Baston. Actrița de 43 de ani ar trebui să nască în această lună.

Ea a fost surprinsă de paparazzi la un salon de înfrumusețare din Beverly Hills pentru a-și face manichiura și pedichiura. Vedeta a preferat să se îmbrace în negru din cap până în picioare și să poarte o șapcă de baseball ca să nu fie recunoscută cu ușurință.





Cunoscuta actriță din serialul ”Neveste disperate” a luat proporții spre finalul sarcinii și nu arată prea încântată în aceste fotografii, chiar dacă a fost tratată regește de personalul salonului. În ultimele luni a fost surprinsă de mai multe ori de paparazzi, iar ținutele sale tind să fie mereu simple și foarte comode. De data aceasta, Eva Longoria a ales să poarte un tricou simplu, pantaloni mulați negri, șlapi, șapcă neagră cu mesajul ”casnică” și ochelari de soare.





De asemenea, vedeta a adoptat un look natural și a fost surprinsă de paparazii fără machiaj.





Vedeta a anunțat abia în luna decembrie că este însărcinată. Ea ar trebui să nască destul de curând un băiețel.





Eva Longoria este căsătorită cu Jose Antonio Basto (50 de ani).Cei doi și-au oficializat relația în 2016, iar acum urmează să devină părinți. Eva a mai fost căsătorită de două ori, cu Tyler Cristopher (2002-2004) și cu Tony Parker (2007-2011).





Eva Longoria a devenit celebră graţie personajului Gabrielle Solis din serialul de televiziune "Neveste disperate/ Desperate Housewives", pentru care a obţinut nominalizări la Globurile de Aur şi premiile Sindicatului actorilor americani. Eva Longoria a mai jucat în filme precum "Numai peste cadavrul ei/ Over Her Dead Body" (2008) şi "For Greater Glory: The True Story of Cristiada" (2012). De asemenea, actriţa a dat voce unui personaj din animaţia "Arthur Christmas" (2011). În perioada 2015 - 2016, Longoria a jucat în sitcom-ul NBC "Telenovela" şi a fost producător executiv pentru serialul "Devious Maids".