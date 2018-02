Ana Baniciu a lansat “Csf, n-ai Csf”

Ana Baniciu, una dintre cele mai sexy artiste ale industriei muzicale romanesti isi surprinde fanii cu un nou single, “Csf, n-ai Csf". Piesa a fost scrisa si compusa de prietena si colega Anei Baniciu de la Quantum Music, Irina Rimes si a fost produsa de Alex Cotoi. “In momentul in care Irina a dat play acestei piese am avut lacrimi in ochi pentru ca ma regasesc in ea 100%!” spune Ana Baniciu.



Piesa evidentiaza puterea pe care o femeie o deprinde in urma pierderii unei iubiri sau a unei dezamagiri. Este un indemn pentru femeile care au oferit iubire si intelegere dar care au fost dezamagite si neapreciate.

“#csf este piesa mea de suflet! E un mesaj pentru toti cei care iubesc sau care au iubit persoana nepotrivita! Cred ca e momentul sa ne punem zambetul pe buze si sa spunem: csf, nu ai csf! Nu a fost pentru mine sau nu a fost sa fie!” a spus Ana.



Videoclipul single-ului “Csf, n-ai Csf” a fost realizat de regizorul Bogdan Paun si o prezinta pe artista intr-o lumina diferita, imbinand diferite elemente pentru a scoate in evidenta puterea feminina pe care Ana Baniciu o are si care i se potriveste perfect. La filmarile videoclipului au fost prezente si colegele artistei de la Quantum Music, Irina Rimes, Raluka si Nika, care au sustinut-o pe Ana pana la capat, aparand in clip.



“Am filmat alaturi de Bogdan Paun si Alexandru Muresan cel mai nebun si indraznet clip al meu de pana acum si ma bucur enorm ca toata gasca mea de fete Quantum au fost de acord sa se distreze alaturi de mine pe aceasta piesa! In clip apar : Irina Rimes, Raluka, Nika (noua noastra artista Quantum) , Lilian Dobanda si Andreea! De data asta nici nu am simtit ca am muncit pentru ca am avut o super gasca si o super energie la filmari.



Ana Baniciu a ajuns in lumina reflectoarelor o data cu serialul fenomen "Pariu Cu Viata". Indragostita iremediabil de muzica si crescuta intr-o familie de muzicieni si-a dorit de mica sa faca o cariera in domeniul artistic. Cu un timbru special si o voce speciala, Ana Baniciu isi completeaza atuurile cu unul dintre cele mai hot trupuri din industrie.



Constienta de calitatile fizice si cu un simt al umorului extrem de bine dezolvat, Ana Baniciu a dezvaluit pentru internauti imagini de la filmarile noul ei videoclip. Internetul a zis WOW la aparitiile blondinei, iar reactiile si complimentele nu au intarziat sa apara.



In urma rolului pe care l-a interpretat in serialul “Pariu cu Viata”, Ana si-a castigat un fan base puternic care a sustinut-o pe tot parcursul carierei. De-a lungul carierei solo, Ana a mai lansat “Iubire sau Razboi” alaturi de Doddy si Puya, “Karma”, “N-a fost sa fie” , “Aroma de iarna” sau “Am crezut.”