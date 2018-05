Ce mai e de văzut înainte de Noaptea Muzeelor? Târgul de Moși de la Grădina cu Artiști!

Când se lasă 19 - 20 mai peste Bucureşti, în grădina de la Merlock reînvie o tradiţie veche de sute de ani, un târg al Moşilor la care este invitată toată suflarea orașului. Deşi am păstrat denumirea de pe vremea lui Matei Basarab, Târgul de Moşi de la Grădina cu Artişti aşază cu grijă tradiţia în contemporan: târgoveţii care pe vremuri îşi strigau în gura mare marfa la şosea, acum stau la poveşti cu tine, în mare tihnă, despre produsele şi serviciile lor.

Şi unde mai pui că au o şi mai îmbelşugată tablă de materii: Ghicit trecut, prezent și viitor în cărțile de tarot. Prăjituri delicioase. Mărgele. Hăinuţe vesele. Pictură cu henna. Tricouri pictate. Codiţe împletite cu aţă colorată. Accesorii vintage. Șalvari mari și mici. Săpun de levănţică. Jucării lucrate de mână. Pictură pe lut. Jurnale. Decoraţiuni. Flori. Creme de corp naturale. Cercei.



Avem la dragul nostru târg ateliere, pentru ca toți cei mici să plece acasă cu ceva nou învățat. Am plănuit ateliere de pictură pe ceramică cu Ch’artist – Paint Your Own Pottery Studio, de olărit cu Marius Stanciu Ceramic, de lampioane cu Sarang Hangug, de DiamondDotz cu Buticul Lizzucai și de colorat și de povestit despre trenuri și gări de odinioară cu Andrei Berinde.



Pentru domnițe împletim zilnic codițe cu ață colorată, aducem meștera artă a tatuajelor cu henna de peste mări și țări alături de Eliza iar Zoe ne explică trecutul și prezentul și întrevede viitorul în cărțile de tarot. Mara ne învață secretele imprimeriei textile, Mirela ne face coronițe din cele mai frumoase flori de sezon, Arta Sârmei cum dăm viață cerceilor și brățărilor cu propriile mâini iar Fly Boards cum să fim mai echilibrați.



În fiecare zi de la 16:00, avem muzică de vacanță pe terasă cu Ezirk, sâmbătă, după căderea serii, Old Spirits Reunion ne (în)cântă cu melodii de demult iar duminică de la 13:00 dansăm swing ca pe vremuri cu Bucharest Swing Dance Society.



La Târgul de Moși avem grijă și de copiii care nu pot fi alături de noi așa că strângem rechizite, jucării și cărți pentru copii pentru cele patru grădinițe și biblioteca comunală din com.

Rociu, Argeș așa că vă așteptăm să dăruiți din inimă pentru cei mici care nu au chiar așa de multe. Totodată, Asociația Frunză de Stejar își dorește să facă parcul din Plopeni, Prahova, mai prietenos pentru micuți și aduce la târg jucării și decorațiuni cu balerine și tot în cadrul evenimentului puteți dona pentru terapia lui Darius, un copil de 7 ani diagnosticat cu autism atipic.



Ne mândrim cu faptul că Grădina cu Artiști este primul eveniment la care se vor vinde cărămizi din noul teatru G53, primul teatru construit împreună cu iubitorii de artă, care își pot cumpăra propria bucată din viitorul spațiu. Detalii pe www.grivita53.ro.